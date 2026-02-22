El Inter Miami de Messi cayó por goleada

Fue 3-0 ante Los Angeles FC por el comienzo de una nueva temporada de la MLS de los Estados Unidos.

El Inter Miami del crack rosarino Lionel Messi perdió este sábado por goleada de 3-0 ante Los Angeles FC, en un Los Angeles Memorial Coliseum repleto por el comienzo de la nueva temporada de la MLS de los Estados Unidos.

Los goles del venezolano David Martínez en la primera mitad y del gabonés Denis Bouanga y del salvadoreño Nathan Ordaz en la reanudación tumbaron al Inter Miami en el arranque de la defensa de su corona en la MLS.

El Los Angeles FC abrió el histórico Los Angeles Memorial Coliseum para recibir al Inter Miami y dio una prueba de fuerza ante su público para confirmarse intratable en los partidos inaugurales de la temporada, en los que tienen un balance de nueve de nueve.

En la tribuna había cientos de camisetas y pancartas a favor de Messi, que se recuperó de las recientes molestias físicas y fue titular en el once del entrenador Javier Mascherano.

Pero en el campo el LAFC estuvo más brillante y agresivo, y triunfó con mérito tras crear una gran serie de chances de gol.

El surcoreano Heung Min Son tuvo la primera oportunidad y se topó en un mano a mano con el arquero Dayne St. Clair, pero a los 38’ entregó a Martínez una perfecta asistencia para que el venezolano adelantara al LAFC con un perfecto disparo de zurda.

En el segundo tiempo, el LAFC aprovechó sus espacios al contragolpe para convertir su victoria en una goleada.

Un pase largo de Timothy Tillman fue aprovechado por Bouanga para adelantarse a la salida de St. Clair con la cabeza y para anotar a placer el 2-0 a los 27’.

Bouanga, incontenible por la banda izquierda, completó su gran partido en el 49’, cuando entregó a Ordaz, recién ingresado al campo, la asistencia del 3-0.