Mateo Moreno refuerza a la CAI

Se trata de un lateral izquierdo, de 20 años, y que es nacido en Jesús María, provincia de Córdoba.

El lateral izquierdo Mateo Moreno, de 20 años, se convirtió en las últimas horas en refuerzo del plantel de Comisión de Actividades Infantiles para esta temporada 2026.

El futbolista, nacido en Jesús María (Córdoba), es surgido y proviene del Club Atlético Talleres de Córdoba. A los 12 años se sumó a las formativas de la "T" y allí realizó todas las inferiores. En la temporada 2025 jugó en la Cuarta división del conjunto cordobés -siendo el capitán del equipo-, y alternó partidos en el Torneo Proyección AFA (el Torneo de Reserva). También tuvo la posibilidad de entrenar con el plantel profesional de Primera división dirigido por Carlos Tevez.

Arribó a la ciudad el último fin de semana y ya se entrena junto al plantel que dirige la dupla técnica Segura - Silvera, que continúa con la puesta a punto a la espera del inicio del torneo de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.