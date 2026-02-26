El empresario dijo que la agresión contra la AFA comenzó cuando el grupo de medios perdió los derechos televisivos del fútbol.

Vila dijo que el Grupo Clarín está detrás de la embestida contra la AFA

Daniel Vila salió a defender a Chiqui Tapia y la suspensión de los partidos de primera luego de que la Justicia determinara la indagatoria sobre el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y su ladero Pablo Toviggino.

Con entrevistas en América y radio La Red, el empresario de medios y presidente de Independiente Rivadavia respaldó la decisión de parar el fútbol y sostuvo que la medida fue adoptada por unanimidad por los presidentes de los clubes, en un contexto que calificó como "muy especial" por las citaciones judiciales que involucran a autoridades de AFA.

"Había que hacer algo. Desde hace más de cien días existe un grado de agresión sobre la pelota, sobre los dirigentes", dijo y vinculó esa situación con la reciente pérdida de los derechos de televisación del ascenso por parte del Grupo Clarín y Torneos y Competencias.

"Esto es un tema de dinero, de intereses. Tiene que ver con los derechos de televisión del fútbol", afirmó. Según su postura, la ofensiva mediática y judicial comenzó tras el vencimiento y la pérdida de esos contratos.

"Fijate cuándo empieza esto. Estaba todo calmo hasta que hace ciento y pico de días pierden esos derechos y empieza esta andanada de un sector del periodismo que trabaja para el grupo y de los medios que son del grupo", sostuvo Vila.

No obstante, el dirigente aclaró que cualquier eventual responsabilidad penal deberá ser determinada por la Justicia. "Si el señor Tapia, el señor Toviggino, o quien fuere cometió algún ilícito, la Justicia lo tendrá que decidir. Mientras tanto somos todos inocentes porque ese es el principio legal", subrayó.

Vila reconoció que la medida es "ingrata" y que no beneficia a ninguna de las partes involucradas. "Los clubes dejamos de percibir ingresos por la venta de entradas, los jugadores pierden competitividad, los técnicos pierden tiempo y el público pierde la posibilidad de ir a la cancha", enumeró.

Sin embargo, justificó la decisión de no jugar la fecha 9 en sus días previstos al sostener que el fútbol argentino atraviesa una situación económica delicada. "Al fútbol le faltan recursos y hay alguien que se lleva esos recursos. Gran parte están en los derechos de televisión que no percibe hoy la AFA. Ese dinero tiene que volver al fútbol", afirmó.

El lunes, la AFA suspendió la fecha 9 de la liga profesional de fútbol que se tenía que jugar en la primera semana de marzo como represalia al llamado a indagatoria a Tapia y Toviggino.

El juez en lo Penal Económico Diego Amarante citó a indagatoria al presidente de la AFA para el próximo jueves 5 de marzo en la causa en la que se investiga la presunta apropiación indebida de más de $19.353 millones correspondientes a retenciones impositivas y aportes de seguridad social. Además le prohibió salir del país a cuatro meses del Mundial.

Estas medidas también pesan sobre Toviggino, tesorero de la AFA; sobre el secretario general de AFA y presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina; sobre el director general Gustavo Roberto Lorenzo; y el ex secretario general de la AFA y ex presidente de Racing, Víctor Blanco.