Futbolistas de distintos puntos del país son evaluados en la CAI

Son jugadores de Buenos Aires, San Luis, Río Negro, La Pampa, Neuquén, Santa Cruz y Chubut.

La Comisión de Actividades Infantiles continúa recibiendo a jóvenes futbolistas de distintos puntos del país. Desde Buenos Aires, San Luis, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz y Chubut, los chicos viven días de evaluación, aprendizaje y experiencia dentro del proyecto deportivo de la institución.

En esta oportunidad, se prueban jugadores de Villalonga (Buenos Aires), Casino (Merlo, San Luis), Unión Alem Progresista (Allen, Río Negro), Río Grande (Neuquén), Newell’s Old Boys (El Calafate), Deportivo Madryn, Independiente (General Pico), San Lorenzo (Perito Moreno), Belgrano (Esquel), Juventus (Las Heras, Santa Cruz), Esperanza (El Calafate), Maronese (Neuquén), Deportivo Roca (General Roca), Cruz del Sur (Bariloche), Petrolero Argentino (Plaza Huincul) y Escuelita Luz (Cipolletti).

Desde la CAI agradecen a cada uno de los clubes y a las familias, por la confianza y el acompañamiento para que estos chicos puedan ser parte de esta experiencia tan importante en su formación.

Clubes y jugadores

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO VILLALONGA (VILLALONGA, BUENOS AIRES)

López, Santiago

Lagos, Bautista

Urbieta, Matías

González, Benjamín

López, Lucas

Smith, Jeremías

Oberst, Felipe

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CASINO (MERLO, SAN LUIS)

Fernández, Nazareno

Chaina, Lorenzo

Martínez, Emanuel

Pierro, Bruno

Bringas, Lautaro

Santillán, Ian

CLUB UNION ALEM PROGRESISTA (ALLEN, RIO NEGRO)

Barrales, Nehemías

Rodríguez, Máximo

Montecino, Santiago

Merino, Dylan

Marican, Mateo

CLUB RIO GRANDE (NEUQUEN)

Pontelli, Mateo

Fernández, Román

CLUB NEWELL’S OLD BOYS (EL CALAFATE, SANTA CRUZ)

Zubiri Vellio, Leopoldo

Melcon, Augusto

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MADRYN (PUERTO MADRYN, CHUBUT)

Rivas, Facundo

González, Mateo

CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE (GRAL. PICO, LA PAMPA)

Sporle, Joaquín

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN LORENZO (PERITO MORENO, SANTA CRUZ)

Gayet, Claudio

CLUB SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO BELGRANO (ESQUEL, CHUBUT)

Zappa, Rodrigo

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO JUVENTUS (LAS HERAS, SANTA CRUZ)

De La Hoz, Benjamín

CLUB DEPORTIVO ESPERANZA (EL CALAFATE, SANTA CRUZ)

Burgos, Santino

CLUB ATLETICO MARONESE (NEUQUEN)

Quilapan, Brian

CLUB DEPORTIVO ROCA (GRAL. ROCA, RIO NEGRO)

Márquez, Ismael

CLUB DEPORTIVO CRUZ DEL SUR (BARILOCHE, RIO NEGRO)

Núñez, Andrés

LUJAN, BUENOS AIRES

Ortellado, Thiago

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO PETROLERO ARGENTINO (PLAZA HUINCUL, NEUQUEN)

Vázquez, Santiago

PUERTO DESEADO, SANTA CRUZ

Olguin, Tobias

COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT

Dias Dias, Santiago

ESCUELITA LUZ (CIPOLLETTI, RIO NEGRO)

Calfin, Iván

