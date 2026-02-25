Futbolistas de distintos puntos del país son evaluados en la CAI

La Comisión de Actividades Infantiles continúa recibiendo a jóvenes futbolistas de distintos puntos del país. Desde Buenos Aires, San Luis, La Pampa, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz y Chubut, los chicos viven días de evaluación, aprendizaje y experiencia dentro del proyecto deportivo de la institución.
En esta oportunidad, se prueban jugadores de Villalonga (Buenos Aires), Casino (Merlo, San Luis), Unión Alem Progresista (Allen, Río Negro), Río Grande (Neuquén), Newell’s Old Boys (El Calafate), Deportivo Madryn, Independiente (General Pico), San Lorenzo (Perito Moreno), Belgrano (Esquel), Juventus (Las Heras, Santa Cruz), Esperanza (El Calafate), Maronese (Neuquén), Deportivo Roca (General Roca), Cruz del Sur (Bariloche), Petrolero Argentino (Plaza Huincul) y Escuelita Luz (Cipolletti).
Desde la CAI agradecen a cada uno de los clubes y a las familias, por la confianza y el acompañamiento para que estos chicos puedan ser parte de esta experiencia tan importante en su formación.
Clubes y jugadores
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO VILLALONGA (VILLALONGA, BUENOS AIRES)
López, Santiago
Lagos, Bautista
Urbieta, Matías
González, Benjamín
López, Lucas
Smith, Jeremías
Oberst, Felipe
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CASINO (MERLO, SAN LUIS)
Fernández, Nazareno
Chaina, Lorenzo
Martínez, Emanuel
Pierro, Bruno
Bringas, Lautaro
Santillán, Ian
CLUB UNION ALEM PROGRESISTA (ALLEN, RIO NEGRO)
Barrales, Nehemías
Rodríguez, Máximo
Montecino, Santiago
Merino, Dylan
Marican, Mateo
CLUB RIO GRANDE (NEUQUEN)
Pontelli, Mateo
Fernández, Román
CLUB NEWELL’S OLD BOYS (EL CALAFATE, SANTA CRUZ)
Zubiri Vellio, Leopoldo
Melcon, Augusto
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO MADRYN (PUERTO MADRYN, CHUBUT)
Rivas, Facundo
González, Mateo
CLUB ATLETICO INDEPENDIENTE (GRAL. PICO, LA PAMPA)
Sporle, Joaquín
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN LORENZO (PERITO MORENO, SANTA CRUZ)
Gayet, Claudio
CLUB SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVO BELGRANO (ESQUEL, CHUBUT)
Zappa, Rodrigo
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO JUVENTUS (LAS HERAS, SANTA CRUZ)
De La Hoz, Benjamín
CLUB DEPORTIVO ESPERANZA (EL CALAFATE, SANTA CRUZ)
Burgos, Santino
CLUB ATLETICO MARONESE (NEUQUEN)
Quilapan, Brian
CLUB DEPORTIVO ROCA (GRAL. ROCA, RIO NEGRO)
Márquez, Ismael
CLUB DEPORTIVO CRUZ DEL SUR (BARILOCHE, RIO NEGRO)
Núñez, Andrés
LUJAN, BUENOS AIRES
Ortellado, Thiago
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO PETROLERO ARGENTINO (PLAZA HUINCUL, NEUQUEN)
Vázquez, Santiago
PUERTO DESEADO, SANTA CRUZ
Olguin, Tobias
COMODORO RIVADAVIA, CHUBUT
Dias Dias, Santiago
ESCUELITA LUZ (CIPOLLETTI, RIO NEGRO)
Calfin, Iván