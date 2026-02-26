Argentinos Diadema planifica el 2026 junto a Comodoro Deportes

El club avanza en la construcción de su nuevo vestuario y el sector de lo que será la nueva utilería, con el objetivo de seguir fortaleciendo su infraestructura deportiva en el barrio.

Hernán Martínez, presidente del Ente Comodoro Deportes, recorrió las instalaciones del club Argentinos Diadema, junto a los directivos de la institución, y el director de Deportes, Martín Gurisich.

Diadema avanza en la construcción de su nuevo vestuario y el sector de lo que será la nueva utilería, proyectando continuar este año con la obra, junto con el acompañamiento del Estado municipal.

Hernán Martínez viene gestionando el apoyo municipal a clubes locales e instituciones deportivas de Comodoro Rivadavia, con la idea de colaborar con las mejoras de infraestructura y mantener el desarrollo deportivo.

Oscar Vásquez, presidente del club Diadema, se refirió al encuentro con las autoridades municipales y los directivos de la entidad y describió que “se habló del tema de beca y la idea de terminar el vestuario nuevo. Lo tenemos a un 40 por ciento y vamos a tratar este año de techarlo y terminar los detalles”.

Vásquez, dijo que se trata de “un segundo vestuario para que a un futuro podamos tener las duchas, más comodidad para los jugadores y tener todo bien armado lo que es la utilería, porque tenemos la sede, pero está alejada de la cancha”.

El dirigente sostuvo que en materia de infraestructura y obras fortalecen la vida deportiva y social del barrio. “Siempre que se proyecta algo nuevo para el club es algo lindo, se ven los avances, el club está quedando cada vez más lindo para los chicos del barrio. Estamos contentos por la visita del Hernán Martínez, y esperamos terminar esto que está planificado para comenzar con todo este 2026”, aseveró.

Sobre el acompañamiento del Estado municipal a los clubes e instituciones deportivas, Vásquez señaló que “hoy más que nunca, como está la situación, es importantísimo que el Estado nos acompañe y siempre estamos muy agradecidos a las autoridades”.