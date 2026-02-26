El arquero Alejo Lazarte refuerza a la CAI

El guardavallas, de 25 años y 1,82 metro de estatura, es otra de las incorporaciones de Comisión de Actividades Infantiles para la presente temporada.

El jugador nacido en la ciudad de San Luis, llegó con 11 años al Club Juventud Unida Universitario de San Luis, sumándose a sus divisiones inferiores.

Con 17 años siguió con su formación en San Martín de San Juan, donde permaneció dos años y llegó a jugar en la Cuarta división de Torneo Juveniles de la AFA.

En el 2020 volvió a Juventud Unida de San Luis y debutó en Primera división con el equipo puntano en un partido por el Torneo Federal A en el 2021. Integró el plantel profesional de Primera división que compitió en el Federal A durante cuatro temporadas (2021, 2022, 2023 y 2024).

También tuvo un paso por el Club Atlético Villa Belgrano (Junín, Buenos Aires) con el que jugó el Torneo Regional Federal Amateur 2023/24.

En octubre de 2024 fue transferido al Club Pacífico de General Alvear (Mendoza), club del cual proviene, y con el que disputó las últimas dos ediciones del Torneo Regional Federal Amateur.