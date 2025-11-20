Lanzaron el Campeonato Regional de Clubes Sub14 Damas de Hóckey

En el Hotel Deportivo, se llevó adelante la presentación oficial del certamen, que se jugará del jueves 27 al domingo 30 de noviembre en Comodoro

Con la presencia de Mariel Peralta, intendente de Rada Tilly, Martín Gurisich, director General de Deportes de Comodoro, Sebastián Cardozo, titular de la Asociación Austral de Hóckey y Carlos Echeveste, vocal de la Confederación Argentina de Hóckey, se hizo el lanzamiento del Campeonato Regional de Clubes Sub14 Damas, que se jugará del jueves 27 al domingo 30 de noviembre en las canchas de Calafate RC, Comodoro RC y Náutico Rada Tilly.

Este torneo se encuentra dentro del calendario oficial de la Confederación Argentina de Hóckey y es organizado por una Asociación Austral de Hóckey, siendo fiscalizado por la Confederación Argentina y auspiciado por el Ente Autárquico Comodoro Deportes y la municipalidad de Comodoro Rivadavia.

Del torneo Regional serán parte un total de 22 equipos de Río Negro, Neuquén y Chubut, divididos en A, B y C.

Sebastián Cardozo, titular de la Asociación Austral de Hóckey aseguró que desde la entidad “esto nos enorgullece, porque es un trabajo que viene de la gestión anterior y nosotros lo llevamos adelante para fortalecer, dar una mano y aprender. En esta modalidad de campo es la segunda vez que se hará y esta categoría Sub 14 es muy importante cuando se juega en casa y que lo podamos llevar adelante con estas características como será con la Confederación me parece somos muy afortunados de tenerlo y es muy valioso”.

Carlos Echeveste, vocal de la Confederación Argentina de Hóckey, desde su lugar agradeció el acompañamiento de Comodoro Deportes y el trabajo de la Asociación Austral de Hockey.

“Vamos a hacer todo lo posible para traer más y mejores cosas a nuestra ciudad, que ese es el fin por el cual estoy en la Confederación. Nosotros podemos hacer que se pueda captar algunas de las chicas nuestras a nivel nacional, y eso sería para nosotros un orgullo. No vamos a bajar los brazos, seguiremos trabajando en conjunto como lo venimos haciendo” expresó Echeveste.

Martín Gurisich, director general de Deportes de Comodoro, sostuvo que desde el Estado municipal a través de la cartera deportiva “nos toca vincularnos con mucha dirigencia deportiva, con mucho deporte, pero realmente no todos están tan bien organizados y con un equipo de trabajo tan sólido como este de la Asociación, que permite llevar eventos de esta jerarquía. Seguramente será una competencia intensa, veo muchas caras jóvenes y quiero decirles a las chicas; que el deporte les dejará muchas cosas que les van a servir para el resto de la vida y que sigan apostando por el deporte, nunca lo abandonen”.

Por último, Mariel Peralta, intendente de Rada Tilly, destacó el crecimiento constante del hóckey a lo largo de los últimos años “lo que se ha generado en toda la región es increíble, desde la cantidad de clubes, a lograr tener cinco canchas de césped sintético. Nos tenemos que sentir muy orgullosos; la dirigencia, las autoridades y las jugadoras, porque ustedes son un grano de arena más en esta historia de hockey que tiene la región. Las que tienen que disfrutar son ustedes, las que tienen que recordar, que tienen que generar recuerdos y experiencias de conocer gente nueva, de frustrarse y de salir a la cancha con ganas de jugar”.

WhatsApp Image 2025-11-20 at 10.53.26 AM

……………

EQUIPOS PARTICIPANTES

Calafate RC

Chenque RC

Santa Lucía

Deportivo Portugués

Náutico Rada Tilly

Puerto Madryn RC

Paturuzu RC

Club Sportivo Independiente

San Martín

Santa Rosa RC

Club Empleados de Comercio

La Barranca Hockey

Estudiantes de Santa Rosa

Club Atlético Independiente

Marabunta A y B

Club Atlético Integración Deportiva

Club Alta Barda

Roca RC

Neuquén RC

Los Perales Hockey Club.