Masterclass abierta para prevenir sobre la diabetes

La Municipalidad de Rada Tilly, junto con la Sociedad Argentina de Diabetes y la Sociedad Argentina de Nutrición, organizaron una Master Class por el Mes de la Diabetes. Se trata de una propuesta para mover el cuerpo y compartir un espacio saludable en comunidad.

La actividad es organizada por la Secretaría de Desarrollo Social y Salud, y la dirección de Deporte del Municipio de Rada Tilly. Será una jornada de prevención y concientización sobre la diabetes, que se llevará a cabo este sábado, desde las 18 hasta las 20 horas en el Gimnasio Municipal. El cierre incluirá un compartir saludable.

En el marco del mes de la diabetes, esta actividad tiene como objetivo promover la prevención, el diagnóstico oportuno y el fortalecimiento de buenos hábitos a través de diversas acciones como controles de salud, actividades físicas y asesoramiento integral.

Durante la jornada se desarrollarán diversas actividades y estará presente la Carpa de Salud Municipal, donde se reciben consultas y brindan información sobre prevención, alimentación y hábitos saludables.

El evento contará con la participación de un equipo interdisciplinario de profesionales del Centro de Salud “Dr. René Favaloro”, quienes brindarán atención integral y asesoramiento a todos los asistentes. Además, se ofrecerá asesoramiento en alimentación saludable, a cargo de especialistas en nutrición, y consultas con médicas y enfermeras del Centro de Salud Municipal.

Asimismo, se realizará actividad física, a cargo de los profesores del Gimnasio Municipal, que incluirá clases de Zumba, Entrenamiento Funcional y Gimnasia Localizada, seguidas de una sesión de relajación y vuelta a la calma, para cerrar las actividades de manera saludable.

Para participar no hace falta inscribirse previamente. Se invita a participar vistiendo una prenda azul, color símbolo de la concientización sobre la diabetes. Además se recomienda llevar una botella de agua para hidratación.