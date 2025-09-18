Las Actividades del Area de Mantenimiento de Salud tuvieron su segundo workshop

El último sábado, en el Gimnasio municipal Nº 3 del barrio Máximo Abásolo, se vivió un nuevo workshop de las actividades del Área de Mantenimiento de la Salud, en una jornada que tuvo clases de pilates, funcional, aerolocalizada y aeróbica marcial.

En la continuidad del calendario anual, el Area de Mantenimiento de la Salud de Comodoro Deportes organizó y coordinó el segundo encuentro de las actividades que se ofrecen diariamente en las distintas sedes municipales.

A diferencia de la primera fecha, que se desarrolló en el Gimnasio municipal Nº4, en esta ocasión se hizo en formato workshop, con un cronograma de clases de media hora cada una de pilates, funcional, aerolocalizada y aeróbica marcial.

Silvia Lavalle, quien es una de las referentes junto a Alejandra Rodríguez, expresó que “desde el Area de Mantenimiento de la Salud tenemos un calendario anual para concentrar a los participantes de nuestras actividades. Lo que hicimos este año fue buscar una propuesta diferente, ir alternando una fecha y otra entre zumba, que genera aproximadamente el 80% de participantes, y las otras disciplinas”.

“Como la mayor afluencia es en zumba, decidimos organizar un par de fechas como pruebas piloto para el resto de las actividades, una prueba tanto para el público como para los docentes, lo cual genera toda una planificación y ensayos”, agregó.

Y sostuvo que “en el primer encuentro hicimos juegos funcionales en el Gimnasio municipal Nº4. Establecimos un circuito, formamos equipos, participaron por equipos y sedes, estuvo muy lindo, hicimos devoluciones y evaluaciones”.

Sin embargo, Lavalle explicó que “la del Gimnasio Municipal 3 fue distinta, fue en formato workshop, eso implica que en un mismo lugar se realiza un cronograma de actividades, donde se puede elegir en qué actividad participar. Fueron clases de media hora de pilates, funcional, aerolocalizada y aeróbica marcial. La verdad que fue una jornada positiva porque la gente concurrió y sigue participando”.

Siguiendo esa línea, afirmó que la idea “es jerarquizar el resto de las actividades para que el Área de Mantenimiento se conozca. Mediante la práctica y la participación, intentamos que la persona tenga buen estado de forma. Podemos atender las diferentes capacidades que tiene que tener una persona para tener un buen estado de forma”.