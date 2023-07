Las últimas horas de Juan Darthés como actor en "Simona"

El último trabajo de Juan Darthés como actor, antes de ser denunciado por Thelma Fardín, fue en "Simona", una telenovela infantil que se emitió durante siete meses en El Trece durante el 2018. Ahora, se conocieron detalles escalofriantes de aquellos días de grabación, según reveló un integrante del elenco: "Se escuchaba y se veía la tensión”.

“Explotó todo en el medio del rodaje de Simona y la realidad es que fue muy incómodo para todos. Muchas personas tomaron partido y vivíamos situaciones como que estábamos comiendo, el tipo se sentaba y mucha gente se paraba y se iba. Era muy tenso trabajar en ese clima”, reveló el actor Matías Desiderio.

“Encima yo tenía muchas escenas con él, yo era el malo de la historia y él era el bueno. La gente me escribía y me decía que al final el malo era él. Compartíamos muchísimas escenas, teníamos un triángulo amoroso con Romina Gaetani. Por momentos lo vivíamos felices por estar trabajando y por momentos en un clima raro”, sostuvo el actor que interpretaba a Mauro Funes.

Siguiendo con su relato, agregó: “No sabíamos qué era lo que sucedía y cuál era la realidad, con un tipo que iba hablando con diferentes personas intentando convencerlas. Yo lo veía culposo, era como el 'patito feo' del elenco, esa parte no fue agradable para nada”.

“Yo compartía el trabajo porque no quedaba otra, estaba contratado por Polka, me concentraba antes de las escenas y las hacíamos. Nunca tuve una amistad con él, no me alejé, pero no tenía ganas de estar cerca con él. No tuve la posibilidad de tener una charla con él, nunca lo intentó y a mí tampoco me interesó", dijo Desiderio en una entrevista con Juan Etchegoyen e indicó que no iba a tomar partido hasta que la Justicia resolviera la situación, publicó Minuto uno.