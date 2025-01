Le ponen trabas para llevarse a su hijo de 5 años

Un padre, proveniente de Santa Fe, lucha por la revinculación con su hijo de 5 años, después de que una serie de situaciones judiciales y familiares interrumpieran su relación.

El hombre viajó desde Santa Fe a Comodoro Rivadavia hace 15 días con el objetivo de reencontrarse con su hijo, luego de que la madre del niño fuera víctima de un femicidio el pasado domingo 15 de diciembre. Sin embargo, el proceso judicial ha sido lento, y no ha logrado establecer contacto con su hijo, a pesar de haber cumplido con todas las solicitudes previas que hicieron los organismos locales, como enviar informes desde Santa Fe.

“Desde que llegué, no he tenido contacto oficial con mi hijo. Los informes que se pidieron desde Comodoro fueron enviados en tiempo y forma, pero hasta ahora no he recibido respuestas”, expresó el padre, quien detalló que la situación de no ver a su hijo ha sido angustiante.

El menor fue informado de que su padre está en Comodoro, hasta el momento no ha podido verlo. El padre se comunicó varias veces con la familia de la madre, incluidos los tíos y abuelos del niño, sin obtener una respuesta concreta. Sin embargo, logró mantener comunicación a través de una vecina de la madre, quien había cuidado al niño temporalmente, pero la relación se cortó cuando el niño volvió con la familia.

El abogado del padre presentó una solicitud de revinculación ante el Ministerio Público local, con un plazo límite de resolución hasta el 10 de enero, pero no ha habido avances significativos. “Solo quiero ver a mi hijo, tener contacto con él. Estoy esperando que alguien me diga qué hacer. Mi objetivo es llevármelo a Santa Fe”, expresó.