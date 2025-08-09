Ocurrió en horas de la madrugada cuando la menor viajaba en el auto junto a sus padres. Fue en Santiago del Estero.

Levantaron a un hombre que hacía dedo y abusó de una nena de 11 años en el auto

Una familia que quiso tener un gesto de ayuda terminó viviendo un aberrante momento, cuando un hombre al que levantaron cuando hacía dedo abusó de su pequeña hija.

El aberrante hecho fue denunciado por los padres de la nena de 11 años, quien fue víctima de un grave hecho en horas de la madrugada, luego de que la familia acudiera a un evento.

Según indicaron fuentes policiales, la familia de la menor radicó una denuncia donde afirmaron que la nena fue abusada sexualmente por un hombre que estaba haciendo dedo después de salir de un baile.

Según consta en el expediente judicial, todo ocurrió en un camino rural del departamento La Banda, en Santiago del Estero, cerca de la 1.30 de la madrugada del sábado 2 de agosto -pero recién se dio a conocer en las últimas horas- cuando un hombre desconocido le pidió a una familia que lo acercaran en auto hasta un paraje cercano.

Tras la denuncia, la fiscal Daniela Yslas investiga el hecho con el principal objetivo de identificar y detener al agresor.

La víctima es una nena de 11 años que estaba en el auto junto a su padre y su mamá, y pudo contar que fue tocada y ultrajada por el hombre al que llevaban en el asiento trasero. En el camino, se sentó a lado de la niña, comenzó a tocar sus piernas y luego sus partes íntimas.

El diario El Liberal precisó que se pudo conocer que el agresor pidió que detuvieran el auto cuando notó que la nena iba a llorar y descendió en el lugar. Ya en su casa, la mamá de la nena advirtió un comportamiento extraño y la chica relató lo sucedido, lo que llevó a la denuncia inmediata.