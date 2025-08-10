Le pegó a un policía que lo expulsó de un boliche

Un hombre de 28 años que insistía en volver a ingresar al local bailable del que había sido expulsado, terminó detenido por agredir a un policía.
El incidente se registró este domingo, alrededor de las 2:50, en el boliche En Alta, del barrio Industrial.
El hombre había sido expulsado del local por personal de seguridad debido a su comportamiento.
Sin embargo, insistía en volver a entrar. En esa circunstancia forcejeó con un policía que realizaba el servicio de seguridad adicional y le aplicó un golpe de puño en el rostro.
Luego de ser reducido fue trasladado a la Comisaría Tercera, donde quedó a disposición de la Justicia Penal de Comodoro Rivadavia.