El incidente se registró en el exterior del local bailable "En Alta". El agresor del policía fue detenido por atentado y resistencia a la autoridad.

Le pegó a un policía que lo expulsó de un boliche

Un hombre de 28 años que insistía en volver a ingresar al local bailable del que había sido expulsado, terminó detenido por agredir a un policía.

El incidente se registró este domingo, alrededor de las 2:50, en el boliche En Alta, del barrio Industrial.

El hombre había sido expulsado del local por personal de seguridad debido a su comportamiento.

Sin embargo, insistía en volver a entrar. En esa circunstancia forcejeó con un policía que realizaba el servicio de seguridad adicional y le aplicó un golpe de puño en el rostro.

Luego de ser reducido fue trasladado a la Comisaría Tercera, donde quedó a disposición de la Justicia Penal de Comodoro Rivadavia.