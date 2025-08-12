Intento de robo en un local deportivo de barrio Mosconi

Un desconocido intentó forzar la puerta de ingreso de un comercio de ropa deportiva durante la madrugada. Huyó en un automóvil gris.

En la madrugada de este martes, alrededor de la 1:20, personal de la Comisaría de Distrito General Mosconi intervino en un intento de robo registrado en el local de indumentaria deportiva Sport Hits, ubicado en Avenida José Ingenieros 1205.

El aviso fue realizado por LP, empleado de seguridad del Complejo Habitacional Petroleros Jerárquicos, quien detectó a través de las cámaras a un individuo que habría intentado ingresar al comercio tras forzar la puerta de acceso.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron daños en la entrada del negocio. Un testigo, identificado como LB, relató que mientras esperaba el colectivo observó un vehículo Chevrolet Astra gris con luces violetas, en el que se encontraba el presunto autor. Según su declaración, el sospechoso le dijo: “Vos no viste nada” antes de subir al auto y escapar.

En el lugar trabajó personal de Criminalística para realizar las pericias correspondientes, mientras se aguardaba la llegada de la encargada del local.