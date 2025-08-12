Un joven de 23 años llevaba cartuchos de diferentes calibres. Afirmó haberlos encontrado en un cesto de basura del barrio militar.

Detenido en la Plaza Domingo Savio con más de 140 municiones

En la madrugada de este martes, alrededor de las 00:45, efectivos de la Sección Infantería realizaban un patrullaje preventivo en la Plaza Domingo Savio, ubicada en Alem y 12 de Octubre, cuando observaron a un grupo de hombres circular por el lugar.

Al proceder a su identificación y realizar un palpado de seguridad, constataron que uno de ellos, identificado como A.S.A., de 23 años, llevaba entre sus prendas —en el bolsillo derecho de su campera— un importante número de municiones.

Según manifestó el joven, los cartuchos habían sido hallados en un cesto de basura ubicado en inmediaciones del barrio militar, ubicado en Alsina y Sarmiento, a pocas cuadras.

De inmediato, se procedió al secuestro del material, que consistía en 148 cartuchos calibre 9 mm y un cartucho calibre .38 CBC.

Las autoridades informaron que se labraron las actuaciones correspondientes y se dio intervención a la Justicia para determinar el origen de las municiones y la situación legal del individuo.