En el Ceferino, desalojan vivienda usurpada desde 2015

El operativo, coordinado entre la policía, la vecinal y el Poder Judicial, puso fin a una ocupación ilegal vinculada a hechos delictivos.

Este martes, en un operativo judicial y policial conjunto, se concretó el desalojo de una vivienda del barrio Ceferino que permanecía usurpada desde 2015. La acción fue el resultado de un prolongado proceso impulsado por denuncias de vecinos y la intervención de la asociación vecinal, que advertían sobre la inseguridad generada por el inmueble.

Claudia Riveros, asesora legal de la vecinal, afirmó que el lugar funcionaba como refugio para personas con antecedentes delictivos. “Fijaban domicilio acá y era donde venían a resguardarse permanentemente”, expresó en diálogo con FM La Petrolera.

El procedimiento se logró gracias a la coordinación entre la vecinal, la comisaría local y el Poder Judicial, luego de años de reclamos. “Les llevamos tranquilidad a los vecinos, que es lo más importante, porque era algo que estaban esperando hace mucho tiempo”, señaló Riveros.

Durante el último año, las acciones para mejorar la seguridad en el barrio se intensificaron. La vecinal mantuvo reuniones con autoridades provinciales, como la diputada Andrea Aguilera y el ministro de Seguridad Héctor Iturrioz, presentando un listado con más de 30 hechos delictivos registrados en la zona.

Además, los vecinos se organizaron para instalar alarmas comunitarias y colaborar estrechamente con la policía, bajo la coordinación del comisario Walter Cornelio, quien incrementó los patrullajes.

Riveros adelantó que existen otros espacios ocupados de forma irregular en el barrio y que se impulsarán medidas similares para recuperar esos inmuebles y garantizar la tranquilidad de la comunidad.