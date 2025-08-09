"Él la tenía sometida", declaró un exsocio de Contardi

Apenas tres días después del inicio del juicio de Julieta Prandi contra su exmarido Claudio Contardi la tensión alrededor del caso no paró de crecer. Entre gestos de dolor y fuertes testimonios, la actriz y su círculo más cercano buscaron dar cuenta del calvario que vivió la artista en su relación con el empresario. En ese contexto, quien sumó su testimonio, y advirtió las situaciones de violencia que atestiguó, fue Gustavo Marchesini, exsocio del gastronómico.

Horas después de que Prandi hablara en la última audiencia del juicio, Marchesini contó cómo era su vínculo con Contardi y el sometimiento que este ejercía sobre Julieta. “Él siempre evitó tener cosas a su nombre. Él se manejaba con muchos coches que le daban las concesionarias, él vivía de canje con Julieta. Todo lo que hacía de negocios era Julieta”, comenzó diciendo el exsocio del empresario en diálogo con A la tarde (América).

SE CONOCIERON EN UN BOLICHE

Luego, Gustavo contó cómo había iniciado la relación de la pareja años atrás: “Él de joven tenía un boliche donde Julieta, que era muy chica, bailaba. Se habían puesto de novios, después cortan, él se va a España y tiene un hijo. Y cuando regresa a Argentina, con el tiempo, retoma la relación con Julieta, pero según él a Julieta la conoce desde el boliche”.

En ese momento, el entrevistado resaltó las medidas que tomaba Contardi para evitar que Prandi tuviera libertad: “Él no dejaba que se moviera para ningún lado, ella no podía subirse a un auto, él la llevaba, la traía, él manejaba el dinero, ella no podía hacer nada. En las reuniones que tuve con ellos, ella no podía hablar porque él la petrificaba con la mirada, esa gente que se enoja por todo”.

ELLA LA PASABA MAL

Por último, Marchesini relató otro hecho en el que se percató de la llamativa relación que Contardi y Prandi mantenían: “Yo fui a cenar una vez con ellos y la pasé mal. Yo me daba cuenta de que Julieta la estaba pasando re mal. Si te juntás con alguien y tenés que estar midiendo tus palabras porque al otro le pueden caer mal, eso no es una relación. Uno puede decir que él era muy celoso porque ella era muy linda, ponele que hay una mezcla de eso, pero más que anda él cuidaba la caja, Julieta era una máquina de hacer plata. Él no quería que nadie se metiera en el medio. Cualquiera que la pudiera avivar a ella, que a ese le sacaba la casa. Las empresas ponían más beneficios porque era Julieta”.

En las últimas horas, luego de la última audiencia, Julieta Prandi dialogó con los periodistas sobre lo que se vivió a puertas cerradas. La audiencia tuvo los alegatos finales de ambas partes, el pedido de la defensa de la modelo de 50 años de prisión, el fiscal 20 años y la descompensación de Prandi luego de escuchar a su ex. Con anteojos de sol, la voz temblorosa y sensibilizada se enfrentó a los micrófonos que la esperaban: “Después de decir lo que siento y la justicia que creo que merezco recibir, pedí por favor que por seguridad mía, de mis hijos y de mi familia que se ordenase la prisión preventiva hasta que se conociera la sentencia, que es el día miércoles a las 9 de la mañana. No fue otorgada la detención y es por eso que pedimos el botón antipánico y la custodia policial”, comenzó diciendo la conductora, en diálogo con TN.

“Tiene una prohibición de acercamiento y una prohibición de salir del país, pero de todas maneras eso a mí no me deja tranquila porque sé los bueyes con los que aro. Sé de lo que es capaz, sé que no necesita hacerlo por sus propios medios, sé que puede mandar a cualquier individuo. Está rodeado de gente nefasta, por lo tanto, yo no me iba a retirar del tribunal sin custodia policial y botón antipánico”, explicó acerca de las razones detrás de su pedido de protección.