El hombre, en estado de ebriedad, se negó a abonar los $18.000 del servicio y agredió verbalmente a la policía. Ya en el hospital, rompió el vidrio de un gabinete contra incendios.

No quiso pagar el viaje, insultó a la Policía y provocó daños en el hospital

Un hombre fue detenido este lunes por la noche en el barrio Próspero Palazzo, luego de negarse a pagar un viaje en taxi y provocar daños en las instalaciones del hospital Alvear.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:00, cuando un taxista se presentó en la comisaría del distrito con un pasajero en estado de ebriedad que se negaba a abonar la tarifa, valuada en $18.000. Al intervenir personal policial, el hombre respondió con insultos y amenazas, y se negó a identificarse, alegando no contar con medios de pago físicos ni virtuales.

El sujeto fue trasladado al hospital Alvear para ser examinado por un médico, pero mientras aguardaba turno para el laboratorio se tornó agresivo y rompió el vidrio de un gabinete que contenía una manguera contra incendios.

No se registraron personas lesionadas. Personal de la Comisaría de General Mosconi, por corresponder la jurisdicción, notificó la situación al fiscal de turno, Facundo Oribones, quien dispuso la detención judicial del hombre y su imputación por el delito de daños.