Escuela 155: una maestra habría maltratado a un alumno

La directora de la institución afirmó que se cumplieron todas las medidas previstas por la normativa provincial.

La directora de la Escuela 155 (ubicada en avenida Chile y Constituyentes), Guadalupe Leblic, se refirió a la denuncia presentada por un grupo de padres sobre un presunto caso de maltrato en el aula entre una docente y un estudiante. La autoridad escolar aseguró que se activaron todos los protocolos que establece la normativa provincial y que la situación aún está en etapa de investigación.

“Recibimos a los padres por el supuesto maltrato que existió en el aula entre una docente y un estudiante. Digo ‘supuesto’ porque, hasta que no se compruebe lo contrario, no se puede acusar sin pruebas fehacientes”, sostuvo Leblic.

Según explicó, el hecho habría ocurrido el viernes 8 de agosto. “Se actuó según la normativa vigente: llamé a la policía para resguardar la integridad de estudiantes y personal, y de manera simultánea a la supervisora técnica escolar, que nos acompañó en todo momento. También informé de inmediato a las autoridades superiores”, detalló.

La directora indicó que se realizó una reunión con la presencia de padres, la supervisora técnica, el equipo interdisciplinario del Ministerio de Educación, efectivos de la Policía Comunitaria y representantes del gremio docente ATECh. “Se escuchó a cada papá y se dejó registro en actas. Se hizo lo que corresponde hacer según la normativa vigente”, afirmó.

Respecto de la docente señalada, Leblic remarcó que “está contenida porque estamos en permanente contacto. Hasta que no se compruebe lo contrario, la señora no está acusada de nada”.

Asimismo, expresó su preocupación por la difusión de una convocatoria anónima en redes sociales para manifestarse en el establecimiento. “Desconozco quién fue. Cuando llegaron a la escuela pedí que estuviera la persona que había hecho la convocatoria y no estaba”, señaló.

Para finalizar, la directiva pidió tranquilidad a la comunidad educativa y destacó el compromiso del equipo escolar. “Es lamentable tener que comunicar esto porque es un hecho aislado. Mi equipo trabaja de manera muy responsable y comprometida, acompañando las trayectorias de los estudiantes. Si hay algo incorrecto, por supuesto se tiene que denunciar”, concluyó.