Habilitarán las vacantes escolares 2026 vía DINO

El proceso de postulación para salas de 3, 4 y 5 años del Nivel Inicial y primer grado del Nivel Primario estará disponible del 15 al 30 de septiembre. Para Nivel Secundario será del 1 al 20 de octubre.

Con el objetivo de fortalecer un sistema educativo más ágil, transparente y accesible, el Ministerio de Educación del Chubut, anunció que a partir del 15 de septiembre se habilitará la solicitud de vacantes para el Ciclo Lectivo 2026 en los niveles Inicial y Primario, y a partir del 1 de octubre para el nivel Secundario de las escuelas de gestión estatal de la provincia.

El trámite se realizará mediante el sistema virtual DINO, diseñado para garantizar un procedimiento centralizado y seguro.

INICIAL Y PRIMARIA

Del 15 al 30 de septiembre estará habilitado el trámite digital para gestionar vacantes en el caso de las salas de 3, 4 y 5 años del Nivel Inicial y en primer grado del Nivel Primario. Las familias deberán realizar la inscripción a través de DINO al número 280 460-3466 por WhatsApp, ingresando en Gestiones desde el Menú, y seleccionando Inscripción Escolar 2026.

El formulario solicita datos del niño o niña, documentación del adulto responsable, elección de escuela y turno preferido. También se podrán declarar situaciones específicas como tener hermanos/as en la institución, discapacidad, necesidad de apoyos educativos o vinculación laboral del adulto responsable con el establecimiento solicitado.

El sistema valida la identidad del adulto solicitante mediante información oficial del RENAPER, y permite gestionar inscripciones múltiples en caso de tener más de un menor a cargo.

SECUNDARIA EN OCTUBRE

La inscripción para primer año del Nivel Secundario se realizará del 1° al 20 de octubre, también a través de DINO. En este caso, las familias deberán seleccionar la región educativa y el establecimiento deseado, y completar la información requerida para el proceso de asignación y enviar de forma digital la documentación requerida.

Todos los datos se almacenan de manera segura, lo que permite a las direcciones regionales y al Ministerio de Educación planificar el ciclo lectivo de forma más precisa y equitativa.

Se recuerda que la solicitud de vacante no garantiza automáticamente la asignación. Los resultados serán comunicados por los canales oficiales del Ministerio y los medios disponibles de cada institución a partir del 3 de noviembre de 2025.

De esta manera, el Gobierno del Chubut reafirma su compromiso con una educación pública accesible, equitativa y planificada, que garantice el derecho a la educación de todas las infancias y juventudes de la provincia.