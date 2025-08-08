Intoxicación masiva: condenaron al gasista e inhabilitaron su matrícula

Juan Manuel Cottet fue sentenciado a 2 años y 6 meses de prisión en suspenso por la intoxicación que sufrieron 74 estudiantes y 3 docentes en una escuela de El Maitén.

El gasista Juan Manuel Cottet fue condenado a 2 años y 6 meses de prisión en suspenso por el delito de lesiones leves culposas, tras la intoxicación por monóxido de carbono que sufrieron 74 estudiantes y 3 docentes en una escuela de El Maitén. El hecho ocurrió el 22 de junio de 2022 en un edificio que alberga las escuelas 93 y 7719 del paraje Buenos Aires Chico. Por el mismo tiempo, su matrícula quedará inhabilitada y tampoco podrá hacer trabajos de gas de ninguna naturaleza.

El juez Martín O’Connor dio a conocer su veredicto este viernes en la Oficina Judicial de Lago Puelo. Según había alegado la fiscal Débora Barrionuevo, Cottet inobservó los reglamentos y deberes a su cargo, lo que derivó en las intoxicaciones. Fue responsable de la instalación de la caldera en la escuela en forma clandestina y negligente.

En su momento, Fiscalía difundió que Cottet no declaró la obra ante Camuzzi. Tampoco se realizaron las inspecciones y aprobaciones necesarias.

Según la normativa vigente, el matriculado debe presentar un proyecto con planos y someter la obra a varias inspecciones antes de su habilitación. La fiscal resaltó que Cottet inició los trabajos deliberadamente sin la intervención de Camuzzi.

El Ministerio Público Fiscal hizo hincapié en que la instalación no cumplía con las condiciones mínimas de seguridad. El conducto de evacuación de gases de la caldera, un artefacto de alta potencia, debía elevarse a los "cuatro vientos" (en un área libre de obstáculos), pero en su lugar fue colocado debajo de un alero, cerca de un hueco en el techo. Esta disposición incorrecta permitió que los gases tóxicos, en lugar de dispersarse, ingresaran al entretecho y se filtraran al interior del establecimiento, provocando la intoxicación masiva.

En cuanto al segundo imputado, Carlos Jorge Jordi, la fiscal argumentó que no se probó su participación en ninguno de los dos delitos por los que fue acusado. Fue absuelto.

Fuente: Jornada