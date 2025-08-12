Dos detenidos por robo de garrafas y material eléctrico

La Policía sorprendió a los sospechosos mientras trasladaban una garrafa y una bolsa con insumos eléctricos. El alambrado de una empresa cercana estaba dañado.

En la madrugada de este martes, alrededor de las 3:45, personal policial de la Comisaría Seccional Tercera que realizaba recorridas preventivas en el barrio Industrial observó a dos hombres caminando por la calle Enrique Girólamo. Uno de ellos llevaba una garrafa de gas y el otro, una bolsa de compras.

Al notar la presencia del móvil policial, los sospechosos arrojaron los elementos e intentaron escapar, pero fueron interceptados y detenidos. Durante la requisa, se constató que la bolsa contenía una caja con interruptores térmicos y ocho cajas de pasacables.

Minutos después, los efectivos detectaron que el alambrado perimetral de una empresa de la zona estaba dañado y que en el interior del predio había varias garrafas sujetas con una cadena rota.

Uno de los aprehendidos fue identificado como A.R.M., de 40 años. La Fiscalía dispuso que ambos permanezcan detenidos a disposición de la jueza penal de turno, hasta la audiencia de control de detención.