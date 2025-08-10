Intoxicados con monóxido de carbono durante una misa

La emergencia de produjo este domingo al mediodía en Comodoro Rivadavia, en la capilla Nuestra Señora del Lourdes. Dos niños tuvieron que ser hospitalizados. También fueron atendidos el párroco que oficiaba la liturgia y otros feligreses.

Una emergencia por intoxicación con monóxido de carbono se produjo este domingo al mediodía en el templo ubicado en calle Providencia 1335.

Según la información brindada, se habría tratado de una filtración del monóxido de carbono expulsado por el nuevo sistema de calefacción del lugar. El gas habría ingresado al recinto a través de los ductos de expulsión, producto de un leve cambio en la dirección de viento.

Dos niños presentaron síntomas compatibles con intoxicación y recibieron atención inmediata por parte de ambulancias que acudieron al lugar. El episodio también afectó al párroco que oficiaba la misa, quien presentó un cuadro médico vinculado a su estado de nerviosismo.

La situación fue controlada pasadas las 12:40, momento en el que las unidades de emergencia comenzaron a trasladar a los pacientes al Hospital Regional.