Liberaron por falta de mérito a Francisco Sáenz Valiente

La Justicia ordenó liberar al empresario Francisco Sáenz Valiente, que estaba detenido por la muerte de Emmily Rodrigues, la joven brasilera de 26 años que falleció tras caer seis pisos al vacío en Retiro.

El hecho ocurrió a fines de marzo y, desde entonces, Sáenz Valiente quedó en prisión preventiva al estar imputado por femicidio, suministros de droga y tenencia ilegal de armas. Sin embargo, la defensa presentó el lunes pasado el pedido de liberación inmediata ante el juez que lleva adelante la causa, Martín Del Viso, puesto que sus abogados alegaron que hay una “inexistencia de una conducta homicida” por parte del acusado.

En las últimas horas, la Justicia hizo lugar al pedido de los letrados Rafael Cuneo Libarona y Gustavo Facundo Orazi, por lo que el empresario quedó en libertad por falta de mérito de los delitos que se le imputan: abandonó la comisaría 1A de la Policía de la Ciudad a las 2:30 del miércoles, dos horas después de que se emitió la orden desde el Juzgado N°31. “Un trabajo durísimo, un caso muy difícil. Contento por la libertad y a seguir trabajando”, expresó Cúneo Libarona a Infobae tras la liberación de Valiente. Más allá de su liberación por la falta de mérito para procesar o sobreseer, Sáenz Valiente continúa imputado y quedó sometido al proceso judicial.

La noticia llega un día después de que el abogado Ignacio Trimarco, que representa a la familia de Rodrigues, haya planteado que en los allanamientos se encontraron preservativos y lencería erótica, lo que podría indicar la existencia de una fiesta sexual. Sin embargo, los peritos aseguraron que los estudios realizados sobre los profilácticos arrojaron un resultado negativo para la semen y sangre humana, al tiempo que las mujeres presentes aseguraron que nadie tuvo sexo esa noche. Por su parte, la defensa de Sáenz Valiente aseguró que se trata de preservativos de vieja data.

Además, se esperan los exámenes toxicológicos, realizados sobre el cuerpo de Emmily, que intentan comprobar si la joven había consumido drogas, puesto que dos testigos aseguraron que consumió tusi, cocaína y marihuana.

De esta manera, Cúneo Libarona explicó que el juez no se basó “solo en un elemento” para liberar al empresario, ya que existen varias pruebas como “las declaraciones testimoniales de las chicas que estaban en ese momento, que dan cuenta que Emmily venía consumiendo droga, había consumido alcohol y que le agarra un brote psicótico que genera un desorden psicológico tremendo”, de acuerdo con sus declaraciones a TN.

“Una de ellas a las 8 de la mañana dice ‘yo me voy de acá porque me da miedo esta chica’, así tenemos probado el brote psicótico. Después, esa misma chica, le manda un mensaje y le dice: ‘Tené cuidado con quién invitás, le agarró un brote psicótico, estaba como excorcida, como poseída’. Esta chica no sabía que se había tirado, o sea un chat espontáneo”, precisó.

Otra de las pruebas que mencionó fue “el consumo de droga”, así como también las “seis llamadas en total” a emergencias que realizaron Sáenz Valiente y Juliana Magalhaes, una de las mujeres presentes. “Él hizo todo lo imposible para evitar la caída, llamó al 911 en dos oportunidades, la agarró infinidad de cantidad de veces, se le zafó otras, la volvió a agarrar, ella le rompió la ventana y se tiró”, contó el letrado.

Tal como pudo verse en las imágenes de la cámara de seguridad, la mujer arribó a las 04:21 al departamento de Sáez Valiente, junto con las otras dos mujeres. Al respecto, el defensor del empresario detalló que “aparentemente, Emmily había comenzado su noche a las 22 y tuvo más de 11 horas de consumo”.

Mientras el letrado querellante sostiene que se trató de una “fiesta sexual”, Cúneo Libarona indicó que “no fue preparada, fue una reunión espontánea”, ya que “él no la conocía a esta chica”. En ese sentido, indicó que, para el acusado, “es un aprendizaje” y “una pesadilla lo que está viviendo”.

Fuente: Infobae