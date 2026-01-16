Limay Energía se quedó con Manantiales Behr por U$S 575 millones

Este viernes se anunció la cesión del 100% de la concesión de explotación convencional en el único yacimiento que la petrolera nacional continuaba explotando en Chubut, luego de haberse desprendido en los últimos dos años de Área Central y El Trébol.

YPF S.A. anunció este viernes la cesión del 100% de la concesión de explotación convencional en el área Manantiales Behr, ubicada en la provincia del Chubut, junto con los oleoductos asociados “El Trébol – Caleta Córdova”, “Km. 9 – Caleta Córdova” y “Manantiales Behr – Cañadón Perdido”.

La operación, firmada con Limay Energía S.A. (del Grupo Rovella Capital), incluye también la venta del stock de materiales en los almacenes de Manantiales Behr y Km 20.

Al cierre del tercer trimestre de 2025, el área registraba una producción diaria de alrededor de 25 mil barriles de petróleo (kbbl/d) y 0,5 millones de metros cúbicos de gas natural (m³/d). El precio total acordado asciende a 575 millones de dólares, más IVA, con ajustes habituales; el 60% se pagará al cierre de la transacción y el saldo en 12 meses.

La vigencia de la cesión depende de la autorización del Poder Ejecutivo provincial. Esta operación forma parte del Plan 4×4 de YPF, enfocado en optimizar el portafolio upstream convencional para priorizar inversiones en yacimientos no convencionales y maximizar valor para accionistas e inversores.

El comunicado se enmarca en el cumplimiento de normas de la Comisión Nacional de Valores (CNV), ByMA y A3 Mercados.