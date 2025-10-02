Linares y Cristina votaron contra el veto; Terenzi, ausente

De los tres representantes que tiene Chubut en el Senado de la Nación, tanto el legislador peronista como la legisladora del PRO avalaron el rechazo a los vetos del Garrahan y de universidades.

Este jueves el Congreso le dio un nuevo golpe al Gobierno de Javier Milei. Tras habilitarse el quórum, el Senado dio marcha atrás con los dos vetos. Así ratificó la Ley de financiamiento universitario por 59 votos a favor y la emergencia en el Hospital Pediátrico Garrahan con 58 adhesiones.

En el caso de los senadores que representan a Chubut, estuvo ausente en la sesión Edith Terenzi de Despierta Chubut.

Mientras que Andrea Marcela Cristina (PRO) como Carlos Alberto Linares (Unidad Ciudadana) votaron a favor de revertir ambos vetos.