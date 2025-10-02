Senado: la oposición revirtió los vetos al Garrahan y universidades

Los bloques de la oposición revirtieron por amplia mayoría la decisión del presidente Javier Milei. Además, buscan avanzar con un proyecto contra el jefe de Gabinete Guillermo Francos, por incumplir con otra ley que ya fue ratificada por el Congreso: la Emergencia en Discapacidad.

Con Victoria Villarruel al frente de la sesión, el Senado le asestó un doble golpe al gobierno de La Libertad Avanza. Por amplia mayoría, volteó los vetos de Javier Milei a la Emergencia para el Garrahan y la Ley de Financiamiento Universitario. Ambas leyes habían sido vetadas por el presidente. De esta manera, por tercera vez en menos de un mes, el Congreso ratifica una ley rechazada por el jefe de Estado. Semanas atrás, la Cámara alta logró insistir con la Emergencia en Discapacidad.

Tal cual se esperaba, el Senado ratificó de forma contundente las dos iniciativas impulsadas por la oposición en Diputados. La Emergencia para el Garrahan, que busca actualizar las partidas presupuestarias para mejorar los ingresos de los trabajadores reunió 59 a favor 7 en contra y 3 abstenciones.

Se abstuvieron los senadores del PRO María Victoria Huala, Martín Goerling y Alfredo De Ángeli. Además del bloque de La Libertad Avanza, la iniciativa fue rechazada por el exlibertario Francisco Paoltroni y la bullrichista Carmen Álvarez Rivero.

En tanto, la ley de Financiamiento Universitario sumó 58 votos a favor y siete en contra. La ley reunió cuatro abstenciones: los tres amarillos del Garrahan, además de la radical Carolina Losada. A los libertarios, se le sumaron, una vez más, Paoltroni y Álvarez Rivero a la hora de rechazar la iniciativa.

A grandes rasgos, la iniciativa establece el llamado a paritarias para recomponer los salarios docentes y no docentes según la inflación; la actualización de los gastos de funcionamiento y la creación de fondos destinados a infraestructura, becas, carreras estratégicas y actividades académicas. Al mismo tiempo, fija un esquema de financiamiento progresivo, del 1% del PBI en 2026 al 1,5% en 2031.