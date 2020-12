"Lloré con las críticas: no soy golpista ni gorila"

Tras finalizar las grabaciones de Almorzando con Mirtha Legrand y La Noche de Mirtha, Juana Viale hizo un balance del año atípico que vivió al frente de los programas de su abuela. Juana se diferenció de La Chiqui, reveló que lloró por las críticas que recibió por sus opiniones políticas, cuestionó al feminismo y aseguró que invitó a Alberto Fernández a los envíos pero que el Presidente de la Nación nunca respondió al convite.

Tras manifestar que "nunca" dudó en reemplazar a su abuela en sus ciclos, Juana señaló: "En principio iba a ser por quince días. Me dije: '¿Quince días? Puedo'. Justo se había suspendido la película que iba a filmar y pensé: 'Pego laburo'. Y acá estamos. Sí, soy lanzada e inconsciente con algunas decisiones laborales, más allá de que el productor es mi hermano. Nunca mido los riesgos".

"Al principio me resultó difícil. Imaginate: de la noche a la mañana, estar sentada con periodistas, ministros, políticos, artistas. Me gustó esto de empezar a preguntar. Hay cosas que me generaban curiosidad. Fui mejorando y aprendiendo", dijo antes marcar diferencias entre su estilo y el de Chiquita. "Mi abuela es más de un ida y vuelta durante las charlas. Yo no me animo a tanto. A mí me gusta escuchar y dejar desarrollar al invitado", remarcó en diálogo con Clarín.

Consultada por las críticas que recibió a lo largo del año, Juana expresó: "Cuando sos una persona pública es imposible agradarles a todos. Entonces la desventaja es la violencia gratuita". No obstante, reconoció: "Sí, (las críticas) me dolieron mucho. Me dijeron golpista, gorila. Y no soy ni golpista ni gorila. Me afectaron, claro... ¡Yo lloraba! Después, decía: “Esto no puede ser. Hay que darle una vuelta de tuerca para mí y para mi sensibilidad. La gente no puede decir cualquier cosa que se le cruza por la cabeza”.

"Me pasó más que nada en los primeros meses porque yo era muy nueva. Después pensé: 'A mi abuela le han dicho toda las palabras del diccionario y las que no existen también. Y ella siempre estoica'. Pero ella es ella y yo soy Juana", subrayó.

"Hubo momentos densos porque cierta prensa se metía en lugares que no correspondía. Si todo es dentro de los códigos que se manejan, no me llevo mal y no me molesta. Algo de cintura he aprendido. Pero bueno, si a alguno le hace feliz hacer daño a otro, tendrá su karma", manifestó Juana Viale, sin mencionar a Jorge Rial, su detractor más destacado.

Cuando la periodista Silvina Demare comentó que en la mesaza tuvo "más invitados de la oposición que del Gobierno", Juana replicó: "En la mesa de Mirtha están todas las banderas políticas invitadas. Hemos hecho contacto con todos: algunos eligen venir y otro no. Pero no es una postura del programa y mucho menos mía el decir quién se sienta y quién no. También invitamos al presidente Alberto Fernández, pero no respondió".

En otro tramo de la nota, la actriz dijo que "el feminismo es como una nueva palabra". "Siempre existieron mujeres con otras líneas de pensamiento. A mí me resulta que el feminismo es encasillarse tanto como lo opuesto, que es el machismo", dijo con tono crítico. "Me parece importante luchar siempre por los derechos y por la igualdad. Yo considero que soy una mujer humana porque no me importa el género. No es por ahí", señaló Juana, dejando en claro que no está de acuerdo con la lucha feminista.

Por último, Juana remarcó que el 2020 fue muy duro. "Fue un año de tanta incertidumbre, de tanta carencia afectiva, de tantas despedidas, de tantas muertes. Nosotros vivimos varios momentos muy tristes: en febrero murió Sofía Neiman, una gran amiga de la familia; en mayo, la tía Goldy (hermana de Mirtha) y en julio, Marcos Gastaldi (ex marido de Marcela Tinayre, su mamá)”, recordó.

"Tardé seis meses en ver a mi abuela. Igual que a mis padres, a mis hermanos, a mis amigos. Mis hijos varones –Silvestre (12 años) y Alí (8)– no pudieron ver a su papá (Gonzalo Valenzuela) durante todo el confinamiento porque es chileno y vive allá. Pasaron muchas vidas en esta cuarentena", agregó.