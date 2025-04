Lo juzgan por robo y patear a un menor: habría utilizado un cuchillo

Este jueves comenzó en los tribunales penales locales el juicio ante un jurado popular por un delito contra la propiedad acontecido el pasado 19 de mayo de 2024, que tiene como coimputado a Jorge Daniel Vargas. El juez Alejandro Soñis leyó las instrucciones iniciales al jurado, se escucharon los alegatos de apertura de las partes y se comenzó con la recepción de la prueba, los primeros testimonios del caso.

En su alegato inicial, la fiscal Andrea Rubio sostuvo que “va a probar a lo largo del debate la materialidad y coautoría del hecho en cabeza del imputado”. Eran las 23.45 del domingo 19 de mayo de 2024 cuando una mujer y Jorge Daniel Vargas ingresaron a una vivienda en el barrio San Martín, donde se encontraba la víctima, durmiendo con dos hijos menores. “Dame la plata y todo lo de valor”, dijo entonces el intruso.

En un momento, según el relato de la fiscal, Vargas regresa a la habitación y le propina una patada en el rostro a unos de los menores, al tiempo que lo amenaza con un cuchillo. Luego de comer, ambos delincuentes huyeron con varios elementos de valor.

La fiscal calificó jurídicamente el hecho como “robo agravado por ser cometido con el uso de arma” en calidad de “coautor” para Vargas.

Por su parte la defensora pública, María de los Angeles Garro, expresó que no discutiría si su asistido es culpable, o no, porque a su criterio “lo central es la utilización del cuchillo; no hay prueba objetiva y científica de que Vargas utilizó el cuchillo en este hecho”. Por ello, considera que se trató de un “robo simple”.