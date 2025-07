Los 4 fantásticos: Primeros pasos

C+/ CINE EN COMODORO

Ambientada en el vibrante telón de fondo de un mundo retro-futurista inspirado en la década de 1960, la película presenta a Reed Richards/Mister Fantástico, Sue Storm/La Mujer Invisible, Johnny Storm/La Antorcha Humana y Ben Grimm/La Cosa, mientras se enfrentan a su desafío más terrorífico hasta la fecha. Obligados a equilibrar sus roles como héroes con la fortaleza de su vínculo familiar, deben defender la Tierra de un dios espacial voraz llamado Galactus y su enigmática Heraldo, Silver Surfer. Y, como si el plan de Galactus de devorar todo el planeta y a todos en él no fuera lo suficientemente malo, de repente se vuelve muy personal.

Antes de Iron Man, Hulk y Spider-Man, estaban los Cuatro Fantásticos. Este cuarteto de astronautas transformados en superhéroes fue la primera creación de Stan Lee y Jack Kirby para Marvel Comics, dando inicio al extenso universo narrativo de personajes interconectados que ha perdurado durante 64 años. Sin embargo, hasta que Disney adquirió 20th Century Fox en 2019, Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm y Ben Grimm no pudieron unirse al Universo Cinematográfico de Marvel. Para llevar a la Primera Familia de Marvel al MCU, el jefe del estudio Kevin Feige recurrió a Matt Shakman, quien dirigió todos los episodios de la primera serie de streaming de Marvel, “WandaVision”, así como algunos episodios de “Monarch: Legacy of Monsters” entre otras producciones para televisión.

La mayor cualificación de Shakman para el trabajo es su amor por los cómics de los Cuatro Fantásticos. “Me enamoré de los Cuatro Fantásticos de niño, creciendo en Ventura, California”, dice. “Descubrir una familia de superhéroes me dejó alucinado: el humor, la emotividad, las críticas y quejas, el desorden. Al mismo tiempo, me cautivó el optimismo y la maravilla de su mundo. Con raíces en la carrera espacial de los años 60, los Cuatro Fantásticos siempre se han dedicado a la exploración, ya sea al cosmos, a la Zona Negativa o a las profundidades de la mente humana. Reed, Sue, Ben y Johnny pueden tener poderes increíbles, pero son familia ante todo, científicos y exploradores después, y superhéroes solo cuando es absolutamente necesario”.

“Tras seis décadas de experiencia editorial en F4, muchos de los momentos mágicos y la dinámica de los personajes me han quedado grabados”, señala. “Y se reflejaron en la película, en pequeñas y grandes dimensiones. Desde Sue como diplomática hasta Reed intentando resolverlo todo, incluso a riesgo de poner en peligro a su familia. La necesidad de Johnny de ser tomado en serio. La naturaleza amable de Ben, siempre en desacuerdo con su apariencia. La Fundación del Futuro. El misterio de los niños y la ansiedad que sentimos como padres sobre su futuro”.

CINE COLISEO (MIE 23 DE JULIO)

22:00 HS. LOS 4 FANTASTICOS: PRIMEROS PASOS (2D DOBLADA)

Título original: The Fantastic Four: First Steps

Género: Acción, aventuras, ciencia ficción, comic

Origen: USA Año: 2025

Formatos: 2D Duración: 1 Hora, 55 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha Técnica:

Dirección: Matt Shakman

Guión: Peter Cameron, Josh Friedman, Jeff Kaplan y Jack Kirby sobre caracteres creados por Stan Lee, Eric Pearson y Ian Springer

Producción: Kevin Feige

Fotografía y montaje: Jess Hall Música: Michael Giacchino

Reparto:

Pedro Pascal (Reed Richards/Míster Fantástico), Vanessa Kirby (Susan Storm/Mujer Invisible), Joseph Quinn (Johnny Storm/Antorcha Humana), Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/The Thing), Julia Garner (Shalla-Bal/Silver Surfer), Ralph Ineson (Galactus), Matthew Wood (voz de H.E.R.B.I.E.), Mark Gatiss (Ted Gilbert), Sarah Niles (Lynne), John Malkovich