Los cinco ejes del plan estratégico que plantean los comerciantes para Rawson

Administración Portuaria

Un aspecto principal para consolidar el desarrollo que viene sosteniendo la capital de la provincia es la conformación de la Administración Portuaria, teniendo en cuenta que Rawson en la actualidad es el principal puerto fresquero del país.

La actividad de la pesca ha tenido una expansión ostensible que obliga a la creación de este organismo integrado junto al parque municipal pesquero y al nuevo Parque Industrial donde ya se están observando los primeros emprendimientos.

Reforma impositiva

Se debe trabajar en conjunto con el Concejo Deliberante que llegue para llevar adelante reformas en los impuestos locales que sirvan no sólo para alivianar la actual presión impositiva, sino también eficientizar los servicios que se prestan tanto a los comerciantes como a toda la comunidad.

Ello involucra la tasa de Habilitación Comercial, Ingresos Brutos, además de facilidades para todos aquellos emprendimientos nuevos que busquen radicarse con aporte mano de obra y mayor valor agregado.

Nuevo polo comercial

La puesta en marcha del proyecto del Paseo del Elsa, impulsado por parte de la Cámara, es fundamental para el desarrollo de otras áreas de la ciudad en la ribera, aprovechando el importante movimiento económico que existe producto de la temporada de pesca.

Del mismo modo, es fundamental la reactivación del proyecto para el Centro Comercial a Cielo Abierto, cuyo financiamiento se gestionó ante la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y sería un salto de calidad para Rawson.

Seguridad

No hay dudas que la seguridad es un elemento fundamental para la sociedad y para la actividad comercial en particular. La incertidumbre que existe en todo el Valle ante la impunidad creciente del delito no sólo plantea interrogantes a la hora de invertir, sino también nuevos gastos que en muchos casos se hacen imposible de afrontar.

La instalación de cámaras de seguridad, el monitoreo, los scanner antirrobo en las puertas son ya parte de un gasto fijo para los comerciantes.

La Cámara impulsó un fuerte debate con todos los sectores involucrados por la Reforma del Código Procesal que hoy sigue esperando en la Legislatura, pero también para modificaciones de fondo en el Código de Contravenciones, por hurtos o figuras menores que ponen en vilo a los comerciantes.

Capacitación y proveedores

Otro de los aspectos centrales para acompañar la transformación productiva de la ciudad tiene que ver con la capacitación y la formación de los cuadros técnicos y gerenciales que deberán ocupar lugares de decisión en las empresas que hoy funcionan y las que se instalarán a futuro en la zona con el objetivo de expandir la matriz productiva.

Para ello se ha elaborado un trabajo conjunto con la Universidad y el Municipio para cursos de posgrado, además de proyectos vinculados como el nuevo sistema de compras y contrataciones en el Estado, para actualizarlo, hacerlo más transparente y eficiente para el sector privado.