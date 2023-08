Los Evita Urbanos entran en su instancia decisiva

Este viernes se desarrolló en el área de deportes de Tecnópolis, provincia de Buenos Aires, la segunda jornada de competencias en el marco de los Juegos Evita Urbanos, que reúnen a más de 1400 jóvenes deportistas de todo el país y organiza el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación.

Chubut es protagonista del certamen que se realiza por primera vez en la historia, con una delegación de 60 personas y representantes en cada una de las disciplinas dispuestas: Ajedrez, Básquet 3×3, BMX Freestyle, Breaking, Escalada, Freestyle (Rap), Parkour y Skate.

Como se destaca desde siempre, el valor principal de los Juegos Evita es el de la experiencia y la vivencia que se lleve cada participante, tanto desde lo deportivo como lo social, no obstante, también todos dan lo mejor de sí para representar a su provincia de la mejor manera posible.

De lo sucedido este viernes en materia deportiva, se puede destacar la excelente actuación del equipo femenino sub-16 de básquet 3x3, que tras vencer a San Juan y lograr su tercer triunfo consecutivo, accedió a las semifinales del certamen y ya se encuentra entre las mejores cuatro del país.

El resto de los equipos chubutenses en esta disciplina, se mantienen en competencia, pero buscando la mejor posición del 9 al 16° lugar.

En ajedrez se realizó el torneo por equipos donde los representantes de la provincia cumplieron una gran labor. En horas de la tarde, se definieron los torneos individuales, destacando la actuación de Maximiliano Peralta, que finalizó en cuarto lugar dentro de la categoría sub-16 y fue el mejor tablero chubutense.

Tanto en skate como BMX, los chubutenses afrontaron las rondas clasificatorias y lograron acceder a semifinales que, al cierre de esta edición, aun no se definían.

El viernes además iniciaron las competencias de parkour y escalada, con las fases de clasificación. Estas competencias proseguirán este sábado y concluirán el domingo.

Por último, los competidores de freestyle y breaking se presentaron en varias “batallas” en el escenario principal, con muy buenas performances y procurando clasificar a las fases finales que se realizarán el sábado.

“VIVIENDO UNA GRAN SEMANA”

Luego de otra extensa jornada deportiva, los protagonistas tomaron la palabra para pintar un poco el panorama de cómo están viviendo esta gran experiencia en Tecnópolis. Martina Barrientos, coach del equipo femenino de básquet 3x3 que ya está en semifinales, señaló que “sabemos y conocemos del espíritu de estos Juegos Evita, pero las chicas compiten y acá vinieron a jugar y a competir, no a pasear. Por suerte están haciendo un gran papel, se ganaron los primeros dos juegos de la clasificación y el de cuartos de final así que ya están entre las mejores cuatro del país, así que veremos qué es lo que pasa mañana. Por lo demás, estamos viviendo una gran semana con una delegación ejemplar”.

Vera Baldini, integrante del equipo femenino de escalada que hoy debutó en el nacional, contó que “empezamos con la clasificación y esperamos poder meternos entre las mejores. Es un evento muy lindo en general y la estamos pasando excelente, compartiendo con deportistas de otras disciplinas. Siempre es lindo representar a la provincia haciendo lo que a una le gusta y ojalá podamos hacer un buen papel”.

Por último, Amalia Calfú Rayén, campeona provincial de Skate, quien pese a una lesión por caída no pudo continuar en competencia, destacó que “ayer tuve un accidente y lamentablemente me recomendaron que no siga compitiendo, pero es importante estar apoyando a mis compañeros. La verdad que es increíble este evento y lo estamos disfrutando al máximo. Ojalá que en los próximos años puedan haber más riders mujeres que puedan estar acá viviendo esta experiencia”.

Este sábado desde las 9 de la mañana, se pondrá en marcha el tercer y penúltimo día de actividades en Tecnópolis, con la definición de varias disciplinas y otras que entrarán en la recta final de cara al cierre del domingo.