Los explosivos detalles detrás del nuevo divorcio de Pampita

La novela alrededor de la situación entre Carolina Pampita Ardohain y Roberto García Moritán continúa. Yanina Latorre dio tremendos detalles y aseguró que están separados definitivamente y próximos a divorciarse.

Este miércoles, Yanina estuvo a cargo de la conducción de LAM (América TV) porque Ángel de Brito se fue de viaje, y reveló fuerte información sobre las infidelidades del político a la modelo.

"Pampita y Moritán no solo están separados, sino que van a divorciarse. Ayer ella fue a cenar por su cumpleaños, sin el anillo de boda y contó que es definitivo y están con abogados. Todavía están viviendo bajo el mismo techo, no es fácil la separación. Él no le perdonaría a ella la cantidad de horas trabajadas, que es un atrevido porque de la guita que se gasta en esa casa el 90% lo aporta Pampita", introdujo la conductora.

"Hay infidelidades, ahora voy a contar algunas. Pampita se fue enterando, pero no es lo que la detona; lo que más le afecta es que su imagen se está arruinando por él y los hechos de corrupción", sumó.

"Hubo una reunión muy picante entre Jorge Macri y Roberto García Moritán, donde le dieron un ultimátum. Ellos no lo quieren echar, pero le dijeron que le convenía irse porque ellos le soltaban la mano", sumó Pepe Ochoa sobre la situación de Roberto.

"No va nunca a trabajar, no hace nada", siguió Yanina. "A Pampita lo que le jode es la imagen de ella. Sus escándalos son otros. Pero cuando estás casada con un tipo que empieza a estar manchado por la corrupción... podés quedar pegada. Ella es una laburante, la guita se la gana", planteó.

Y contó más detalles del escándalo: "Para casarse con Pampita, él vendió el 10% de su restaurante. Ella creyó que iba a aportar. Él al principio invirtió para la casa, vendió parte de su restaurante, pidió guita prestada y tardó en devolverla. Él necesitaba guita para hacerle creer a Pampita que estaba a la altura".

En otra parte de su relato, Latorre ahondó en la historia de amor de Moritán con una periodista política, cuyo nombre no reveló porque actualmente está casada. "El año pasado la chica estaba soltera. Cuando Pampita se fue de viaje el año pasado para filmar en el Sudeste Asiático, Roberto fue invitado a un programa en Radio del Plata, donde conoció a esta periodista que era la conductora del programa. Ahí hubo buena onda y se pasaron los teléfonos, se escribieron y empezaron a histeriquear. Aprovechando que Pampita estaba de viaje, él se la empomó y quedó encantado con la mina", reveló.

Y continuó: "Se vieron tres veces en la ausencia de Pampita. Ella le encontró los mensajes y Moritán se los aceptó. Se mataron, se arreglaron y lo perdonó, pero le dijo 'esta te la perdono, pero ni una más'".

"Pampita se bancó la parte económica y los cuernos, pero cuando empezó a ver la parte de la corrupción política, se asustó. No quiere quedar pegada", reiteró Yanina Latorre sobre el motivo más fuerte del divorcio.