"Estoy con mi novio": apareció la menor buscada en Comodoro

“No estoy secuestrada, no estoy desaparecida como dicen. Estoy con mi novio, nos escapamos porque mi papá no me deja estar con él porque no es gitano. Estoy bien”, indicó la adolescente en un video que se difundió por redes sociales.

En las últimas horas se difundió un video de la menor de 15 años que el pasado 26 de marzo fue denunciada como desaparecida en Comodoro Rivadavia. “Estoy con mi novio, estoy bien. No estoy desaparecida”, aseguró la adolescente.

Su imagen se había difundido por múltiples plataformas digitales luego de que la División Búsqueda de Personas de Comodoro Rivadavia publicara hace tres días que se encontraba desaparecida desde la madrugada de ese día.

En los días posteriores, se la había visto en Trelew y Puerto Madryn gracias a la grabación de algunas cámaras de seguridad. La adolescente estaba acompañada de un joven.

Ahora, tras confirmarse su aparición en provincia de Buenos Aires, la menor difundió un video en el que asegura que no estaba desaparecida, sino que se había escapado junto con su novio.

“Hola, quería hacer este video para decirles que no estoy secuestrada ni desaparecida como todos dicen. Estoy con mi novio, nos escapamos. Estoy bien. Mi papá no me deja estar con este chico porque no es gitano y la comunidad no nos deja”, indicó. Agregó luego que “ya me comuniqué con mi papá, estoy bien”.