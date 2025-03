Se hizo público el conflicto entre la esposa y la hija de Cormillot

Estefanía Pasquini, con el fin de calmar la interna familiar, terminó por dejar el asunto al rojo vivo y fue tajante.

La interna entre la familia Cormillot viene de antaño, incluso desde que inició el romance entre Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini, tal es así que Renée, hija del médico, no le deja pasar una a la nutricionista que este viernes sostuvo que le contestó mal porque “fue una hinchada de huevos constante”.

El nuevo conflicto se desató luego de que la hija menor de Adrián Cormillot cumpliera 15 años y el código de vestimenta de la celebración solicitaba que todos asistieran con ropa negra. Sin embargo, ni Estefanía, ni Alberto Cormillot estaban al tanto y ella apareció vestida de color fucsia.

Tras filtrarse información en redes sociales, donde Renée aseguraba que la nutricionista tuvo actitudes agresivas con ella, se generó un gran conflicto que Estefanía no tuvo problema en aclarar diciendo: “Claramente no le grito ni nada, a nadie. Si ella lo sintió así (…)”.

“Es como mi hijo cuando le digo ‘Emilio no hagas eso, Emilio no hagas eso porque te podés golpear, -levanta notablemente la voz- ‘¡Emilio no hagas eso!, llega un momento que si no te da pelota (…) Nada, es eso”, continuó Estefanía.

Además, tildó el conflicto como “una hinchada de huevos en la que le contesté mal, obvio” y añadió: ”Fue después de lo que pasó de la primera vez, de todo lo que había salido. Le mandé un mensaje y le dije ‘Che, si todos queremos a tu viejo, vos lo querés, yo lo amo’ ¿Cuál es la cosa de andar haciendo quilombo? El se cuida tanto, nunca mostró cosas de su familia ni de nada”.

“Si lo que él quiere es eso, tengamos la fiesta en paz y no hagamos cosas que a él le hacen mal. A mí no me va a hacer mal lo que pasó la otra vez, pero a tu viejo sí, es tu papá. Fue una hinchada mía de (…), bueno, listo, te lo digo bien una vez, dos veces y en la tercera pego el grito. Se habrá enojado, no sé qué le pasaba ese día y la ligué yo”.