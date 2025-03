Podrían caer hasta 35 mm. con mareas de 6 metros

El secretario de Control Operativo de Comodoro Rivadavia, Ricardo Gaitán, informó sobre las medidas preventivas adoptadas ante las intensas lluvias que se esperan para este domingo. Según el pronóstico, las precipitaciones comenzarán en la madrugada y se extenderán hasta las 17 horas, con un acumulado de 30 a 35 milímetros, superando el registro de la semana pasada.

El funcionario destacó que el municipio ha estado trabajando desde el último temporal, realizando tareas de refacción en sumideros y pluviales, además de coordinar un operativo de prevención con distintas áreas municipales.

Desde la Secretaría de Control Operativo se le solicitó a la población evitar sacar residuos y restos de poda, ya que podrían obstruir los desagües pluviales. Además, se recomienda no transitar por calles anegadas, estacionar los vehículos en zonas seguras y, si no es necesario, no salir de casa.

El equipo de Desarrollo Social ya comenzó a distribuir nylon y elementos de protección en los barrios más vulnerables. “Estamos recorriendo toda la ciudad y optimizando los recursos lo antes posible”, agregaron desde el área.

El temporal no solo traerá lluvias intensas, sino que también se espera una marejada con olas de hasta seis metros durante la madrugada del domingo. “Eso es algo contra lo que no se puede hacer mucho”, señalaron las autoridades, aunque afirmaron que se han coordinado tareas con la Cooperativa local para atender posibles emergencias, como el rebalse de cloacas, que ya afectó a distintos sectores en el último temporal.

El municipio enfatizó la importancia de seguir las indicaciones oficiales y respetar las disposiciones para evitar incidentes en un escenario climático adverso.