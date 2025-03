Una periodista cuestionó el silencio de la Selección y no la perdonaron

Luego del baile histórico que la Selección Argentina le pegó a Brasil por la fecha 14 de las Eliminatorias Sudamericanas, las redes sociales se inundaron con mensajes de aliento y apoyo hacia el conjunto que conduce Lionel Scaloni y que ya le dio al país la tercera estrella, tras ganar el Mundial de Qatar 2022.

Sin embargo, Julia Mengolini rompió con la alegría propia de un triunfo ante un clásico rival, al criticar a los integrantes de "La Scaloneta" y tratarlos de "tibios" por no referirse a los aspectos políticos de nuestro país.

En el ciclo que conduce por "Futurock", un panelista le indica a la periodista: "Gobierna la derecha y estos muchachos no dicen nada". Ante esto, Mengolini señaló: "Tampoco lo quiero decir tan así, no es tan lineal como decir 'ah, como son unos tibios no los miro más', porque es verdad que los muchachos juegan a la pelota y que la política es otra cosa, yo tan termo no soy", comenzó su descargo.

Y siguió: "Ahora bien, desde que gobierna Milei... no es que no soy feliz, porque encuentro la felicidad en otras cosas, pero se me empaña el recuerdo del festejo del Mundial, se me empaña, porque esa gente con la que te abrazaste votó a la peor derecha posible".

Tras asegurar que, de todos modos, se sintió feliz por el resultado ante Brasil, Mengolini dio lugar a una compañera de la producción que lanzó una crítica polémica: "Los jugadores son un producto procesado, no sabemos lo que tienen adentro. Son tiempos muy difíciles como para estar en el medio, algo tenés que decir. No puede ser que el fútbol no sea político. ¡Decí algo!".

Luego de ello, la conductora dijo: "Si te dicen lo que piensan, no lo querés saber", dando a entender que los futbolistas de la Selección tendrían un pensamiento a favor de la administración libertaria actual.

Como era de esperarse, en las redes sociales no perdonaron a Julia Mengolini, a la cual trataron de "fanática de una chorra", por su evidente apego al kirchnerismo. Con memes y comentarios, los internautas liquidaron a la periodista, a quien consideraron "extremista".

Ella volvió a hablar este viernes. "Yo dije y lo sostengo que a mí se me empaña el recuerdo del triunfo del Mundial porque está gobernando Milei. Sí, muchachos, yo no puedo ser plenamente feliz cuando gobierna Milei", comenzó diciendo al aire de Futurock.

Y agregó: "Me pasa esto... ¿vieron cuando te rompen el corazón que estás muy triste y no podés ni pensar en los recuerdos felices con la persona que te acaba de romper el corazón? Hay algo de eso, a mí el pueblo argentino me rompió el corazón, ese mismo pueblo con el que yo y todos salimos a festejar con tanta felicidad me rompió el corazón porque gobierna Milei y el peso de la motosierra le cayó sobre todo a los jubilados".

"En general, lo que estamos viendo es bastante desolador, no puedo ser feliz", indicó.