Los hilos invisibles de nuestra realidad: "El mundo es lo que nos cuentan" por Sebastián Núñez

El Licenciado en Psicología Sebastián Núñez presentará su reciente publicación, "El mundo es lo que nos cuentan" en la 12° edición de la Feria Internacional del Libro de Comodoro Rivadavia. En una entrevista exclusiva para Radio C, por Petroleros Jerárquicos Radio (106.1) y YouTube @sudestadacines, Núñez desglosó la génesis de su obra y reflexionó sobre los "males de la época" que aborda en sus escritos y en el consultorio.

El Lic. Sebastián Núnez presentará su libro "El mundo es lo que nos cuentan", en la 12° edición de la Feria Internacional del Libro de Comodoro Rivadavia, el domingo 3 de agosto, a las 19 horas, en la Sala de Exposiciones del Centro Cultural.

UN TÍTULO CON HISTORIA Y UN PROPÓSITO CLARO

"El mundo es lo que nos cuentan" es el primer libro de Núñez. El material reúne escritos y columnas radiales realizadas entre el temporal que afectó a la ciudad y la pandemia, con la intención de divulgar temas de salud mental y aportar reflexión sobre la sociedad actual.

El origen del título es "bastante gracioso", según sus palabras. Aunque se enorgullece de su creatividad para los títulos, confiesa que esta vez la inspiración llegó de una fuente externa: el prólogo escrito por su colega José Luis Tuñón. "Él lo usa en el prólogo", explicó Núñez, "y le pregunté si podía usarlo para el libro. Resulta que yo mismo había escrito esa frase en algún momento, ¡surgió sola!". Más allá de la anécdota, el psicólogo subrayó la profunda conexión con el psicoanálisis: "Hay algo que tiene del psicoanálisis... ese subrayado que uno hace, a veces como analista, a veces como analizante, de algo que uno no alcanza a escuchar".

Núñez vio la elección del título por parte de Tuñón como una "intervención" que le permitió resignificar sus propias palabras. "A partir del señalamiento de él... me significa un montón de cosas y así termina el título, pero es casi una intervención el título", enfatizó.

Al ser consultado sobre el auge de psicólogos en plataformas, como disparador de debate sobre la divulgación y la ética profesional, Núñez lo observó con cautela. Si bien reconoció la oportunidad de llegar a más personas, advirtió sobre los peligros de la generalización y la banalización de temas complejos. "Uno no puede salir a decir cualquier cosa", sentenció.

Su principal preocupación radica en la proliferación de "recetas universales" y la influencia de la autoayuda, que a menudo promueve soluciones simplistas a problemas profundos. "A veces está el límite de que a mí me preocupa cuando los psicólogos, las psicólogas salen a dar recetas universales para problemas", explicó. Para Núñez, este fenómeno se alinea con "toda una moda que tiene que ver con la autoayuda. Una leviandad para decir las cosas impresionante".

DEL "MAL DE AMORES" AL "MAL DE PLATA": LA CRISIS ECONÓMICA EN EL DIVÁN

En la entrevista, Núñez reveló un cambio significativo en el escenario actual de Comodoro Rivadavia. Si bien los "males de amor están siempre", el nuevo protagonista en el consultorio es el "mal de plata".

La crisis en la industria petrolera, motor económico de la región, está generando un impacto profundo. "Últimamente mucha gente con mal de plata. Falta de dinero", comentó Núñez. Esta situación no solo afecta directamente a quienes pierden su empleo, sino que desata una "corriente migratoria inversa", con gente abandonando la ciudad en busca de oportunidades. "Comodoro creo que siempre, como yo, viene a trabajar, mucha gente ha venido a trabajar y ahora pareciera que está pasando al revés, mucha gente se está yendo", relató.

Las consecuencias son multifacéticas: "Eso te genera impactos en muchos niveles, a nivel familiar, a nivel amigos". La incertidumbre laboral y la ruptura de lazos sociales se convierten en el nuevo "top ten" de las preocupaciones.

Núñez también abordó la percepción de una "generación cristal", más vulnerable y menos resiliente. Atribuyó esta característica a la influencia de la tecnología y la promesa de la autoayuda, que socavan la importancia del vínculo humano. "No es casualidad que las librerías cada vez ofrezcan más autoayuda, Instagram, ChatGPT, todo el tiempo te están ofreciendo que vos te podés salvar a vos mismo", observó.

Para el psicólogo, la era digital ha creado la ilusión de que no necesitamos al otro. "Vivimos en una época donde una necesidad no crea un derecho, sino que crea una app", ironizó. Esto se traduce en la fragilidad de los lazos: "Si las aplicaciones funcionaran, todo el mundo estaría más feliz... Y lo que te encontrás es al revés, es que los lazos sean de amistad o de amor, cada vez son más fugaces, más frágiles".

La inmediatez exigida por las plataformas también redefine conceptos como la "toxicidad". Núñez señaló que el término, popularizado en los últimos años, refleja la incapacidad de "bancarse nada absolutamente de nadie". La frustración ante la falta de una respuesta instantánea o el incumplimiento de una "lista" de expectativas para el otro, debilitan las relaciones. "Aquella persona que conozco, tiene que cubrir todos los aspectos... un superhombre", dijo, y concluyó que "la contracara de eso es que tenés que esos lazos son cada vez más frágiles".

ADICCIONES CONTEMPORÁNEAS: MÁS ALLÁ DE LAS SUSTANCIAS

La adicción, tradicionalmente asociada a sustancias, adquiere nuevas formas en la era digital. Núñez advirtió sobre la adicción a las plataformas y el fenómeno del "maratón" de series. "El formato serie o el formato cine cambió de ser algo que se dosificaba, que tenías que esperar, que además se veía en familia", recordó. Ahora, la experiencia es solitaria y compulsiva: "Uno lo ve en el celular y lo maratoneás, digo, a la misma lógica que una droga".

Sin embargo, esta hiperconexión y consumo excesivo tienen un costo: "Es inversamente proporcional a la marca que nos deja. Es decir, estas series que están hechas para maratonear tienen poco de esta inscripción".

COMODORO RIVADAVIA: EL HOGAR DE UN PSICÓLOGO ENRAIZADO

A pesar de ser platense de nacimiento, Sebastián Núñez afirmó sentirse "comodorense". Reconoció que la ciudad no lo recibió "con los brazos abiertos" y que tuvo que "pelear", pero valora enormemente las oportunidades que encontró. "La ciudad me posibilitó tener un desarrollo profesional que no hubiera podido tener en mi ciudad de origen", confesó.

Entre sus logros en Comodoro, destacó la concreción de la carrera de Psicología en la universidad local y el impulso a proyectos como la residencia de salud mental en el hospital y un dispositivo de atención primaria. Citando a Jorge Drexler, Núñez concluyó: "Uno es del lugar donde trabaja... hoy por hoy me siento comodorense en esto... es una ciudad que me brindó la oportunidad y me permitió crear cosas".

La mirada de Sebastián Núñez, plasmada en "El mundo es lo que nos cuentan" y en su práctica diaria, invita a una profunda reflexión sobre los desafíos emocionales y sociales de nuestro tiempo.