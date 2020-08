Los juzgados de Comodoro suspenden atención al público

Será desde el 31 de agosto y hasta ahora no existe una fecha de reapertura. Es para ayudar a controlar la circulación de ciudadanos. Desde SiTraJuCh cuestionaron las declaraciones de su presidente del Superior Tribunal de Justicia, Mario Vivas.

En los últimos siete días se diagnosticaron 247 casos positivos de coronavirus en Comodoro Rivadavia y Rada Tilly. Esa situación epidemiológica lleva a que todos los sectores replanteen sus protocolos y revean la forma de continuar con sus actividades. Uno de ellos fue el Superior Tribunal de Justicia (STJ) que decidió suspender la atención al público en los juzgados de esta ciudad.

La determinación fue tomada después de una reunión con el Comité de Salud y se establecerá desde el 31 de agosto hasta nuevo aviso en busca de reducir la circulación de personas en Comodoro.

La iniciativa también establece que todos los organismos dependientes de los Juzgados de Comodoro funcionarán con un esquema de guardias mínimas. Es decir, con una mesa de entradas en sus respectivas sedes para asegurarse que la prestación indispensable del servicio de Justicia “el cual se limitará, únicamente, a la atención de aquellos asuntos de urgente despacho o que no admitan postergación”.

Además, se suspendió la atención al público en todos los organismos dependientes de los Juzgados con asiento en Comodoro Rivadavia, “salvo para las actuaciones procesales en las que resulte indispensable la presencia de los letrados y/o las partes y de la atención de aquellos turnos dados por el sistema de turnos web de la página del STJ”.

“NO SON LOS UNICOS QUE TRABAJAN”

En tanto, el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Chubut (SiTraJuCh) cuestionó las declaraciones del presidente del STJ, Mario Vivas, quien manifestó que durante la pandemia, “los magistrados y funcionarios judiciales han sido los principales baluartes del servicio de Justicia, demostrando un compromiso absoluto con la tarea que se les ha encomendado”.

“Eso no es real porque el 12 de marzo firmamos un acuerdo de guardias mínimas que definan los temas esenciales y procuramos su cumplimiento más allá del pago de salarios y los problemas que trajo el COVID-19”, criticó José Luis Roconi, secretario de SiTraJuCh.

“Es un destrato más de Vivas hacia los trabajadores y no hace más que agravar la situación y el malestar por estos tres meses del no pago de salarios más el no pago de aguinaldo. La situación es grave como que se sigan viviendo este tipo de situaciones”, cuestionó.

“En vez de descalificarnos que atienda los reclamos que estamos planteando y que terminen con las practicas que pretenden reemplazar a los trabajadores, que están en huelga, con contratos que van a tener que pagar la comunidad. Porque tanto en Puerto Madryn como en Comodoro, el STJ contrata a abogados particulares para que oficien de oficiales de Justicia que son la representación del juez en la calle y a costa de las personas embargadas con nuevos aranceles, vean agravada su situación económica”, subrayó.