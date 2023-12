Los nuevos gerentes de Chubut Deportes se presentaron en sociedad

El Hotel Deportivo Provincial de Rawson, fue sede el último martes de la presentación oficial del nuevo equipo de trabajo, que comandará los destinos del deporte provincial por los próximos cuatro años.

Frente a los medios de prensa, el presidente Milton Reyes dio su primera conferencia de prensa, explicando su modelo de gestión y dando a conocer los nombres del equipo de trabajo que lo estarán acompañando en este recorrido: Mariano Ferro (gerente general), Darío Figueroa (gerente deportivo), Agustín Landau (gerente Relaciones Institucionales), Dayana Duran (gerente Administración, Rosa Morales (gerente del Hotel Deportivo, Federico Landau (gerente Legales) y Alejandra Ibrahim (Directorio).

“TENEMOS SENTIDO DE PERTENENCIA”

Tras el mensaje de bienvenida de Reyes y brindar sus primeras impresiones como responsable del ente, los gerentes tomaron la palabra, poniendo en valor sus cargos y proyectando lo que viene.

El primero de ellos fue Mariano Ferro quien expresó su agradecimiento por esta posibilidad “al señor gobernador y obviamente a mi compañero Milton Reyes, que desde que me convocó, todo lo que me dijo lo cumplió y nos dio la libertad de poder armar este equipo de trabajo, con gente que conoce el ente. Estoy desde 2005 en Chubut Deportes y he pasado por varios cargos y el último fue la gerencia deportiva. Es un desafío lindo para nosotros, porque tenemos sentido de pertenencia, sabemos hacia dónde queremos ir y lo que tenemos que hacer. Debemos impulsarlo a Milton permanentemente con sus ideas y con lo nuevo que queremos emprender. Sé que vamos a ir por buen camino y nos va ir muy bien, más allá de todo lo que hay por mejorar”.

Por su parte, el profesor Darío Figueroa manifestó que “soy parte de Chubut Deportes desde el año 2004. Soy profesor de carrera, he formado parte del área del Deporte Social y he estado encargado de la organización de Juegos Evita y Comunales, entre otros. Hoy me tocará estar a cargo de la gerencia deportiva y estoy agradecido a Milton y a Mariano por haberme convocado y ser parte de este proyecto. La idea es trabajar en pos del deporte y poder llevar adelante todos los programas deportivos dispuestos durante la agenda anual, como los Evita, Epade, ParaEpade, Araucanía, ParaAraucanía y Comunales, entre otros. En fin, trabajar en el desarrollo deportivo de base, en pos de los deportistas y sobretodo, llegar a que todos tengan la posibilidad de hacer deporte”.

La gerencia de Relaciones Institucionales está comandada por Agustín Landau, un agente de planta, con 17 años de carrera en el área, quien en su presentación destacó que “desde el 2006 trabajo en el área de Relaciones Institucionales y hasta esta asunción era el subgerente, por ende conozco bien el trabajo que debemos llevar adelante, el cual estará reforzado con todo el equipo que me acompaña en la gerencia, el cual también viene hace muchos años trabajando conmigo. Hay mucho por hacer pero estamos preparados para el desafío”.

Luego, Dayana Duran tomó la palabra y resaltó que “soy contadora y estaré en la gerencia de Administración. No pertenezco a Chubut Deportes pero me sumé a este equipo de trabajo para poder afrontar el compromiso que tiene Milton Reyes con el gobernador. Es un desafío personal muy importante, estoy muy contenta de esta posibilidad y desde ya, esperando lo mejor”.

“UNA NUEVA IMPRONTA”

A su término, Federico Landau se mostró “muy entusiasmado y comprometido con este grupo de trabajo que se ha armado con Milton a la cabeza. Augurando que vengan buenos tiempos, que a pesar de una situación compleja que se vive en varios contextos, estoy con ganas de aportar, no solo en la función específica, que es la cuestión legal para brindar seguridad y cobertura, sino en mi experiencia como deportista y dirigente deportivo, para darle una impronta distinta el equipo de trabajo”.

En tanto la profesora Alejandra Ibrahim señaló que “estoy vinculada desde hace años a Chubut Deportes desde otros ámbitos. Participando como profesora, entrenadora y jueza. Tengo una historia con lo que se vive dentro del ente y eso creo que ha llevado a que quieran sumarme. La idea es darle una impronta diferente al Directorio y colaborar en lo que sea necesario. Es una muy buena posibilidad y estoy agradecida a la gente que ya está trabajando, que me abrió las puertas de la mejor manera”.

Por último, Rosa Morales que vuelve a hacerse cargo del Hotel Deportivo, sostuvo que “quiero agradecer al señor gobernador, a Milton y a Mariano por convocarme nuevamente. Este trabajo lo conozco porque estoy iniciando mi tercera gestión al frente del Hotel. Estoy desde el principio, cuando esto se creó en 2005, así que conozco a todo el personal, que es un gran equipo humano y de trabajo. En esta oportunidad me toca con compañeros que ya conozco, lo cual es una tranquilidad porque nos facilita las cosas. Quiero decir que el hotel está abierto a toda la comunidad, para el que quiera conocerlo y recorrerlo. El complejo es hermoso e invito siempre a la gente de Rawson a venir, porque hay gente que no lo conoce. Las puertas están abiertas, pueden visitarlo, compartir un mate y charlar con deportistas o delegaciones que se estén alojando, porque esto es un ejemplo para Rawson y el deporte de Chubut”.