Los partidos de izquierda llegan divididos a las elecciones

De cara a las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas Obligatorias (PASO) la izquierda aportará cuatro fórmulas presidenciales que corresponden a cuatro listas, dos adentro del Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad (FIT-U) y otras dos por afuera de la alianza de partidos trotskistas. En Chubut solo la primera presentará candidatos a diputados nacionales, encabezados por el periodista comodorense Martín Ulacia.

En el Frente, luego de las PASO del 13 de agosto, se integrarán ambas listas ganadora y perdedora en todas las categorías para hacer una común con miras a octubre.

La lista "Unidad de Luchadores y la Izquierda" que integran el Partido Obrero (PO) y el Movimiento de Trabajadores Socialistas (MST) será encabezada con los precandidatos Gabriel Solano (PO) y Vilma Ripoll (MST) a la presidencia y vice, respectivamente. También proponen las candidaturas de Alejandro Bodart (MST) para gobernador bonaerense, Néstor Pitrola (PO) para diputado nacional, Romina del Pla (PO) para senadora, Vanina Biasi (PO) para Jefa de Gobierno porteña, Celeste Fierro (MST) para legisladora porteña y Jessi Gentile (MST) a diputada nacional.

En tanto, la lista "Unir y fortalecer la izquierda" que armaron el Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) e Izquierda Socialista (IS) lleva como fórmula presidencial a los precandidatos Myriam Bregman y Nicolás Del Caño, ambos del PTS. Rubén "Pollo" Sobrero (IS) es el precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, Jorge Adaro (IS) es el postulante a jefe de gobierno de la CABA, mientras que Cristian "Chipi" Castillo (PTS) encabeza la lista a precandidatos a diputados por la provincia de Buenos Aires y Patricio Del Corro a diputados de la CABA. Para el Parlasur nacional irá Raúl Godoy, a senador nacional Alejandro Vilca y a diputada Natalia Morales. Habrá dos listas completas en todas las categorías y en todos los distritos, donde se elijan diputados, senadores, intendentes y concejales. En Chubut la misma la conforman el citado Martín Ulacia, Erica Ainqueo y Juan Aquino.

Cabe destacar que no es la primera vez que las candidaturas hacia las generales se dirimen en el FIT-U con las PASO, aunque en la mayoría de las anteriores oportunidades surgieron del acuerdo de los cuatro partidos que lo integran.

VAN POR AFUERA

El viernes en una conferencia de prensa del Nuevo MAS en el Teatro Picadero de la Ciudad de Buenos Aires se lanzó la fórmula presidencial Manuela Castañeira-Lucas Ruiz. Estuvieron presentes las y los principales precandidatos de todo el país, entre ellos Juan Cruz Ramat para diputado nacional por provincia de Buenos Aires, Federico Winokur para diputado nacional por CABA y Julia Di Santi para diputada nacional por Córdoba.

La otra agrupación que presentó su lista de precandidatos es Política Obrera, el partido nacido de la Tendencia, tras la expulsión de Jorge Altamira, el histórico dirigente del Partido Obrero. En este espacio, Marcelo Ramal será precandidato a presidente, Patricia Urones precandidata a vicepresidenta, Altamira a diputado nacional por CABA, Valentina Viglieca a jefa de gobierno de la CABA, Silvia Allocati a primera legisladora porteña y Bárbara Carrillo a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires.

Fuente: Página 12