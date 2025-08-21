Los roses: Próximamente

Desde el jueves 28 de agosto se exhibe en estreno mundial el film dirigido por Jay Roach y protagonizado por Olivia Colman y Benedict Cumberbatch que reinterpreta el clásico de 1989 “La Guerra de los Roses”, basado en la novela de Warren Adler.

Ivy y Theo son una pareja aparentemente perfecta, envidiable, un matrimonio de ensueño con exitosas carreras. Sin embargo, lo que parecía ser una relación equilibrada se convierte en una guerra doméstica repleta de sarcasmo, viejos resentimientos y una eterna rivalidad cuando Ivy comienza a ascender dentro del mundo culinario, mientras que Theo ve su carrera derrumbada cuando es despedido de su trabajo, lo que lo lleva a hacer las labores del hogar. A medida que el éxito de Ivy crece, la tensión en la casa comienza a incrementarse cada vez más, guiándolos a una batalla de divorcio través de una serie de discusiones y situaciones cómicas que los llevará hasta el límite.

Twentieth Century Fox estrenó en 1989 “La Guerra de los Roses”, la adaptación original de la novela titulada en español “Parejas Rotas”, que dirigió Danny DeVito y protagonizaron Michael Douglas y Kathleen Turner. La famosa película ganó numerosos premios y obtuvo una nominación al BAFTA y tres al Globo de Oro, incluida la de Mejor Película. “Es una historia tremendamente divertida, pero también profundamente humana”, ha declarado el Presidente de Searchlight, Matthew Greenfield. “Con al mando, y la participación de Benedict, Olivia y Tony, tenemos un equipo de ensueño para dar vida a este proyecto”. “Estamos encantados de trabajar en una película tan especial contando con un equipo espectacular”, añade Adam Ackland, de SunnyMarch. “Hace mucho tiempo que somos admiradores del trabajo de Jay Roach, y su visión y pasión por contar esta historia son tremendamente inspiradoras”.

La película llega en un momento en que las dinámicas de poder en las relaciones están bajo un escrutinio más intenso que nunca. En un contexto donde la imagen de la pareja perfecta se desmorona en las redes sociales, “Los Roses” destaca tanto una fuente de risas como un reflejo incómodo de la realidad. La química entre Cumberbatch y Colman, ambos actores reconocidos por su versatilidad, es uno de los aspectos más esperados de la película. Verlos enfrentarse en una comedia negra es una propuesta que ha capturado la atención cinéfila. Y Searchlight Pictures ha destacado que el film se sitúa a la altura del original, ofreciendo una experiencia cinematográfica que combina nostalgia con una mirada fresca y contemporánea.

Hay algo un tanto irónico en que esta película aparezca precisamente ahora, cuando muchas conquistas sociales están bajo amenaza. Porque, si “La Guerra de los Roses” retrataba el nuevo machismo de los años 80 y 90, “Los Roses” podría leerse como una elegía sobre el final de un ciclo de ampliación de derechos. Con humor ácido y un elenco notable, vuelve una historia que ya vimos, pero que, lamentablemente, sigue siendo actual. La humanidad debería advertir que no hacen falta tantas canciones nuevas, sino cantar siempre la misma en sintonía con los tiempos.

Género: Comedia negra

Origen: Reino Unido, USA

Título original: The Roses

Año: 2025

Formato: 2D

Duración: 1 hora, 45 Min.

Calificación: Apta para mayores de 13 años

Ficha Técnica:

Dirección: Jay Roach

Guión: Tony McNamara, Warren Adler

Producción: Adam Ackland, Tom Carver, Leah Clarke, Michelle Graham, Jay Roach, Ed Sinclair

Música: Theodore Shapiro

Fotografía: Florian Hoffmeister

Edición: Jon Poll

Protagonistas:

Benedict Cumberbatch, Olivia Colman, Andy Samberg, Allison Janney, Belinda Bromilow, Zoë Chao, Sunita Mani, Ncuti Gatwa, Jamie Demetriou, Kate McKinnon, Hala Finley, Akie Kotabe