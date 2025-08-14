Desde los cines locales dan a conocer el adelanto de los próximos estrenos que estarán en las pantallas de nuestra ciudad, con fechas y cartelera sujetas a cambios eventuales, que serán confirmados oportunamente llegada la fecha de estreno.

28 de agosto:

LOS ROSES

Director: Jay Roach

Protagonistas: Olivia Colman, Benedict Cumberbatch, Andy Samberg

Una reinterpretación contemporánea del icónico drama de 1989 “La Guerra de los Roses”, inspirado en la novela de Warren Adler. Esta versión amplifica los conflictos con una mirada aguda sobre el ego, la rivalidad en pareja y la presión del éxito. Ivy y Theo son una pareja aparentemente perfecta. Sin embargo, lo que al principio parecía ser una relación pronto su matrimonio se convierte en una guerra doméstica repleta de sarcasmo, viejos resentimientos y una eterna rivalidad que los llevará hasta el límite.

ATRAPADO ROBANDO

Director: Darren Aronofsky

Protagonistas: Austin Butler, Regina King, Zoë Kravitz, Matt Smith, Liev Schreiber

Hank Thompson, un antiguo jugador de béisbol, trabaja ahora como bartender. Su vecino debe salir de la ciudad de manera urgente y le entrega a Bud un portabebés. Entonces dos rusos aparecen y persiguen a Hank, con lo que se da cuenta de que alguien quiere algo de él, pero no sabe qué es ni cómo demostrar que no lo tiene. Pronto se encuentra huyendo, usando su viejo bate de aluminio para defenderse, escondiéndose de la policía y viajando en el metro con un cadáver a su lado, tratando de escapar del inframundo criminal de la ciudad.

4 de septiembre:

EL CONJURO 4: ÚLTIMOS RITOS

Director: Michael Chaves

Protagonistas: David Leslie Johnson-McGoldrick, Richard Naing, Victoria Paige Watkins

La película se desarrolla en 1986, cinco años después de los eventos de “El Conjuro 3: El Diablo Me Obligó a Hacerlo”. Ed y Lorraine Warren se han retirado debido a problemas de salud de Ed. Sin embargo, su tranquilidad se ve interrumpida cuando la familia Smurl, que vive en Pensilvania, busca su ayuda ante fenómenos paranormales inquietantes en su hogar. Este caso es considerado uno de los más oscuros en la trayectoria de los Warren, ya que se enfrentan a una entidad demoníaca con una venganza personal.

11 de septiembre:

DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA INFINITY CASTLE

Director: Haruo Sotozaki

La película se centra en el arco final de la serie, donde el Cuerpo de Cazadores de Demonios se enfrenta a los Doce Kizuki restantes, antes de enfrentarse a Muzan en el Castillo del Infinito. Este arco es uno de los más intensos y visualmente impactantes de la exitosa serie de Koyoharu Gotouge. Se presenta la batalla final entre el Cuerpo de Cazadores de Demonios y las fuerzas de Muzan Kibutsuji, donde los guerreros de élite Hashira deben enfrentarse a las Lunas Superiores más letales de Muzan en una batalla por la supervivencia de la humanidad.

TOGETHER: JUNTOS HASTA LA MUERTE

Director: Michael Shanks

Protagonistas: Dave Franco, Allison Brie, Damon Herriman, Mia Morrissey, Karl Richmond

Una película sobre el potencial horror de compartir la vida con alguien, estando de por medio las ansiedades persistentes del compromiso en general. Dave Franco y Alison Brie interpretan a una pareja en crisis que se muda al campo, donde descubren una cueva con una fuerza sobrenatural. Al beber de su agua, comienzan a sentir transformaciones físicas y emocionales. Una experiencia de body horror intensa e inquietante que critica la codependencia en las relaciones de pareja.