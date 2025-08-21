Próximos estrenos

4 de septiembre
EL CONJURO 4: ÚLTIMOS RITOS
Director: Michael Chaves
Protagonistas: David Leslie Johnson-McGoldrick, Richard Naing, Victoria Paige Watkins
La película se desarrolla en 1986, cinco años después de los eventos de “El Conjuro 3: El Diablo Me Obligó a Hacerlo”. Ed y Lorraine Warren se han retirado debido a problemas de salud de Ed. Sin embargo, su tranquilidad se ve interrumpida cuando la familia Smurl, que vive en Pensilvania, busca su ayuda ante fenómenos paranormales inquietantes en su hogar. Este caso es considerado uno de los más oscuros en la trayectoria de los Warren, ya que se enfrentan a una entidad demoníaca con una venganza personal.
11 de septiembre
DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA INFINITY CASTLE
Director: Haruo Sotozaki
La película se centra en el arco final de la serie, donde el Cuerpo de Cazadores de Demonios se enfrenta a los Doce Kizuki restantes, antes de enfrentarse a Muzan en el Castillo del Infinito. Este arco es uno de los más intensos y visualmente impactantes de la exitosa serie de Koyoharu Gotouge. Se presenta la batalla final entre el Cuerpo de Cazadores de Demonios y las fuerzas de Muzan Kibutsuji, donde los guerreros de élite Hashira deben enfrentarse a las Lunas Superiores más letales de Muzan en una batalla por la supervivencia de la humanidad.
TOGETHER: JUNTOS HASTA LA MUERTE
Director: Michael Shanks
Protagonistas: Dave Franco, Allison Brie, Damon Herriman, Mia Morrissey, Karl Richmond
Una película sobre el potencial horror de compartir la vida con alguien, estando de por medio las ansiedades persistentes del compromiso en general. Dave Franco y Alison Brie interpretan a una pareja en crisis que se muda al campo, donde descubren una cueva con una fuerza sobrenatural. Al beber de su agua, comienzan a sentir transformaciones físicas y emocionales. Una experiencia de body horror intensa e inquietante que critica la codependencia en las relaciones de pareja.
18 de septiembre
UN VIAJE ATREVIDO Y MARAVILLOSO
Director: Kogonada
Protagonistas: Margot Robbie, Colin Farrell, Kevin Kline, Phoebe Waller-Bridge, Hamish Linklater
Una historia imaginativa de dos extraños y el increíble viaje que los conecta, que narra el encuentro fortuito de dos personas de mundos completamente distintos. A medida que inician un viaje juntos, se ven envueltos en situaciones extraordinarias que desafían su percepción de la realidad. A lo largo del camino, ambos descubren secretos ocultos, enfrentan sus miedos y forjan una profunda conexión que cambiará sus vidas para siempre. Un relato de transformación, aventura y la magia de los encuentros inesperados.
25 de septiembre
UNA BATALLA TRAS OTRA
Director: Paul Thomas Anderson
Protagonistas: Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor, Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall
Paul Thomas Anderson aborda su proyecto más “comercial”, pero sin dejar de lado su estilo característico de dirección y diálogo. Un grupo de exrevolucionarios se reúne para rescatar a la hija de uno de ellos, después de que su archienemigo reaparece tras 16 años. La trama se desarrolla en un contexto de tensión política y social, con elementos de persecución, violencia y acción. Se espera que la película explore temas como la política actual de Estados Unidos y la lucha entre el bien y el mal.