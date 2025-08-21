Desde los cines locales dan a conocer el adelanto de los próximos estrenos que estarán en las pantallas de nuestra ciudad, con fechas y cartelera sujetas a cambios eventuales, que serán confirmados oportunamente llegada la fecha de estreno.

4 de septiembre

EL CONJURO 4: ÚLTIMOS RITOS

Director: Michael Chaves

Protagonistas: David Leslie Johnson-McGoldrick, Richard Naing, Victoria Paige Watkins

La película se desarrolla en 1986, cinco años después de los eventos de “El Conjuro 3: El Diablo Me Obligó a Hacerlo”. Ed y Lorraine Warren se han retirado debido a problemas de salud de Ed. Sin embargo, su tranquilidad se ve interrumpida cuando la familia Smurl, que vive en Pensilvania, busca su ayuda ante fenómenos paranormales inquietantes en su hogar. Este caso es considerado uno de los más oscuros en la trayectoria de los Warren, ya que se enfrentan a una entidad demoníaca con una venganza personal.

11 de septiembre

DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA INFINITY CASTLE

Director: Haruo Sotozaki

La película se centra en el arco final de la serie, donde el Cuerpo de Cazadores de Demonios se enfrenta a los Doce Kizuki restantes, antes de enfrentarse a Muzan en el Castillo del Infinito. Este arco es uno de los más intensos y visualmente impactantes de la exitosa serie de Koyoharu Gotouge. Se presenta la batalla final entre el Cuerpo de Cazadores de Demonios y las fuerzas de Muzan Kibutsuji, donde los guerreros de élite Hashira deben enfrentarse a las Lunas Superiores más letales de Muzan en una batalla por la supervivencia de la humanidad.

TOGETHER: JUNTOS HASTA LA MUERTE

Director: Michael Shanks

Protagonistas: Dave Franco, Allison Brie, Damon Herriman, Mia Morrissey, Karl Richmond

Una película sobre el potencial horror de compartir la vida con alguien, estando de por medio las ansiedades persistentes del compromiso en general. Dave Franco y Alison Brie interpretan a una pareja en crisis que se muda al campo, donde descubren una cueva con una fuerza sobrenatural. Al beber de su agua, comienzan a sentir transformaciones físicas y emocionales. Una experiencia de body horror intensa e inquietante que critica la codependencia en las relaciones de pareja.

18 de septiembre

UN VIAJE ATREVIDO Y MARAVILLOSO

Director: Kogonada

Protagonistas: Margot Robbie, Colin Farrell, Kevin Kline, Phoebe Waller-Bridge, Hamish Linklater

Una historia imaginativa de dos extraños y el increíble viaje que los conecta, que narra el encuentro fortuito de dos personas de mundos completamente distintos. A medida que inician un viaje juntos, se ven envueltos en situaciones extraordinarias que desafían su percepción de la realidad. A lo largo del camino, ambos descubren secretos ocultos, enfrentan sus miedos y forjan una profunda conexión que cambiará sus vidas para siempre. Un relato de transformación, aventura y la magia de los encuentros inesperados.

25 de septiembre

UNA BATALLA TRAS OTRA

Director: Paul Thomas Anderson

Protagonistas: Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor, Sean Penn, Benicio del Toro, Regina Hall

Paul Thomas Anderson aborda su proyecto más “comercial”, pero sin dejar de lado su estilo característico de dirección y diálogo. Un grupo de exrevolucionarios se reúne para rescatar a la hija de uno de ellos, después de que su archienemigo reaparece tras 16 años. La trama se desarrolla en un contexto de tensión política y social, con elementos de persecución, violencia y acción. Se espera que la película explore temas como la política actual de Estados Unidos y la lucha entre el bien y el mal.