Nunca antes ha habido cinco amigos tan infames como Los Tipos Malos: el elegante carterista Sr. Lobo, el experto en cajas fuertes Sr. Serpiente, el frío maestro del disfraz Sr. Tiburón, el irascible Sr. Piraña y la mordaz y genial hacker Srta. Tarántula, apodada “Webs”. Cuando, después de años de dar exitosos golpes y ser los malos más buscados del planeta, son al fin atrapados, el Sr. Lobo consigue llegar a un acuerdo (que no tiene la menor intención de respetar) para impedir que les metan a todos en la cárcel: Los Tipos Malos serán buenos. Sin embargo, al cabo de un tiempo, el Sr. Lobo empieza a sospechar que ser bueno quizá le aporte lo que siempre ha deseado: ser aceptado. Y entonces aparece un nuevo malvado para amenazar a la ciudad...

Pierre Perifel asegura que, en realidad, sintió que fue la saga de novelas la que lo “eligió” para convertirse en el director de su adaptación. “Creo que fueron los libros los que me seleccionaron a mí y no al revés”, dice. “Era una historia que me apetecía contar desde que vi la portada del primer libro. Esos personajes vestidos de negro con un trasfondo naranja, me hicieron pensar en una versión de “Perros de la Calle” con animales”. Y es que los libros de Blabey, considerados best-sellers en todo el mundo desde el inicio de las publicaciones en 2015, combinan elementos del cine pulp y noir con otros humorísticos, siempre enfocados en la infancia.

“El concepto de las novelas es muy interesante”, explica Perifel. “Me impactó ver a animales como el lobo feroz, el tiburón blanco o la serpiente, que son criaturas intimidantes, convertidos en miembros de una pandilla. El verlos así, me hizo pensar inmediatamente en una especie de versión de Tarantino o de películas como “Ocean's Eleven” o “Baby Driver”, sólo que para el público familiar”. Para adaptar “Los Tipos Malos” al cine, Perifel buscó mantener el equilibrio entre los elementos propios del cine de Guy Ritchie o Edgar Wright con el humor propio de las producciones familiares. “Ha sido un desafío, pero también un incentivo”, señala. “Teníamos ya toda una iconografía preestablecida, pues los libros mostraban qué géneros eran los que podían tocarse en una adaptación. Lo que tuve claro, era que no quería que pareciese una parodia”.

Y al contrario que otras propuestas recientes, Perifel no apuesta por un CGI hiperrealista, sino por un estilo más cercano al Cartoon. “Desde que comencé a desarrollar el filme, tuve claro que quería un tipo de animación diferente”, expone. “Considero que las últimas producciones de animación CGI que se producen en Hollywood terminan siendo muy similares en términos de estética. Visualmente son espectaculares, no digo lo contrario”. Para esta especie de “regreso a los orígenes”, Perifel encontró inspiración en su Francia natal. “La animación que se desarrolla en mi país, visualmente, es tremendamente variada. Los títulos que acaban llegando a los cines son muy diferentes e ilustrativos, en el sentido de que podemos llegar a sentir que nos olvidamos de los efectos visuales o que estos tienen un aspecto más tradicional”.

CINE COLISEO (17 al 23 de marzo):

16:30 Hs. Los Tipos Malos (2D Dobl.)

19:00 Hs. Los Tipos Malos (2D Dobl.)

Título original: The Bad Guys

Género: Animación

Origen: USA

Año: 2022

Formato: 2D

Duración: 1 hora, 40 Min.

Calificación: Apta para todo público

Ficha Técnica:

Director: Pierre Perifel

Guión: Aaron Blabey, Etan Cohen, Hilary Winston

Producción: Rebecca Huntley, Damon Ross

Música: Daniel Pemberton Fotografía: John Venzon

Voces originales:

Sam Rockwell (Mr. Lobo), Awkwafina (Ms. Tarántula), Anthony Ramos (Mr. Piraña), Marc Maron (Mr. Serpiente), Craig Robinson (Mr. Tiburón), Zazie Beetz (Diane Foxington), Alex Borstein (Jefe de Policía), Richard Ayoade (Profesor Marmalade)