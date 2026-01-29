Luciano Barrientos se suma a la CAI

El mediocampista ofensivo, de 19 años, se convirtió en refuerzo del plantel “azzurro” con miras a la temporada 2026.

El mediocampista ofensivo Luciano Barrientos, de 19 años, se convirtió en las últimas horas en refuerzo de Comisión de Actividades Infantiles para esta temporada 2026.

Luciano, jugó en todas las divisiones formativas de la entidad “azzurra” y con 15 años debutó en Primera división. Fue el 1 de diciembre de 2021 (mismo día que Ian Subiabre y Marcelo Rosales) en la victoria de CAI 2 a 1 ante Caleta Córdova en cancha de Unión San Martín Azcuénaga, por la última fecha del torneo Oficial de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia.

En enero del 2022 pasó a las juveniles del club Gimnasia y Esgrima de La Plata. En el “Lobo” llegó a jugar en Cuarta división y entrenó en Reserva. También alternó entrenamientos con el plantel de Primera división de Gimnasia -era dirigido por Alejandro Orfila- durante la pretemporada en junio de 2025.