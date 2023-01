Luciano Pertossi desafía a los fiscales tras ser acorralado por los peritos

En la audiencia de este jueves, el Ministerio Público Fiscal pidió analizar un video que los peritos no habían visto. El abogado Hugo Tomei dijo que no correspondía porque era "ampliación de la prueba", pero la jueza Castro no hizo lugar al planteo. Los peritos entonces identificaron a una persona con una prenda negra oscura.