El fallido de Martín Menem sobre Malvinas: "Fue allá por el ochenta y pico"

El dicho exacto fue en la conmemoración del 44° aniversario del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, protagonizó un momento incómodo durante el acto oficial por el 44° aniversario del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, que comenzó el 2 de abril de 1982 con el desembarco de tropas argentinas en las islas. Al ser consultado por la fecha del conflicto, el legislador no logró precisar el año y lanzó una frase que generó repercusiones: “Fue allá por el ochenta y pico”.

Sin lograr precisar el año exacto, “estamos conmemorando a los caídos en Malvinas, que fue el día del desembarco allá en el 80 y pico… así que vamos a estar siempre acá”, expresó Menem ante la prensa. Algunos minutos después, intentó retomar el eje del discurso y reforzar la postura oficial. “Vamos a sostener el reclamo sobre las islas como lo ha hecho el Presidente desde el día que asumió”, en un intento por corregir el error.