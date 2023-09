Luis Millatureo: "Tuvimos que cerrar dos escuelas"

Antonella Millatureo es una instructora de taekwondo de 26 años que fue imputada por lesiones graves luego de agredir con una patada en la cabeza a la joven Natasha, de 19 años, mientras esta yacía en el suelo. El hecho ocurrió el domingo 3 de septiembre a las 6.30, en Rivadavia al 1.500, y en la ocasión también fueron imputadas –aunque por lesiones leves- Bárbara Iturra (29) y Jaqueline Bordón (31).

Desde ese día se viralizó un video que muestra el ataque que le costara a Natasha la pérdida de cuatro piezas dentales y fractura de maxilar y tabique. La joven iba acompañada por su prima y una amiga que también recibió múltiples golpes mientras se hallaba en el suelo, según se aprecia en el video.

Poco antes, las seis mujeres habían estado en la discoteca Gigante, ubicada en Ameghino al 1500. Desde entonces se escucharon varias voces condenatorias del hecho, sobre todo con quien es instructora de taekwondo.

VICTIMAS Y VICTIMARIOS

Luis Millatureo es el padre de Antonella y otro referente de las artes marciales. “Soy el cabeza de escuela del team Millatureo. Estamos teniendo acusaciones sin saber cómo termina el caso, sin las investigaciones; involucran a toda la familia solo por ser Millatureo. Hay agresiones, amenazas. Ahora por solo tener el apellido somos atacados”, expresó el hombre en Canal 9.

Allí confirmó que su hija fue separada de la enseñanza a menores y recordó que “como team estamos hace muchos años y no creamos asesinos. Tenemos excelentes chicos y excelentes padres. Antes de la investigación, acusan y acusan”.

También dijo que apenas tomó conocimiento del hecho tuvo intención de comunicarse con la familia de la víctima, pero que fue disuadido por personal de la Seccional Segunda, ya que podría generarse algún otro episodio de violencia.

“Lamento que haya pasado algo así, pero quiero dar a conocer mi verdad. Yo creo en mis hijos. Les enseñamos valores desde pequeños. El taekwondo nos da un camino limpio. Creo que lo que pasó en el baño y afuera de Gigante, y que terminó en la Rivadavia, tiene su secuencia. Si mostraran todo, se darán cuenta quiénes son los perseguidos. Si alguien va a ser acechado, no va la otra persona atrás con un zapato en la mano”, indicó mientras apeló a quien pudiera tener alguna otra imagen de lo que ocurrió ese domingo a que la aporte en la Justicia, o en el estudio jurídico de Mauro Fonteñez, abogado de las tres imputadas.

“Si ponemos en la balanza quién fue a buscar a quién, está claro en el video, pero si se viera completo todo lo que pasó la ciudadanía pensaría de otro modo. No está bien pegar, pero sí defenderse. Somos artistas marciales y se nos ensució como institución, como escuela. Antonella no está practicando y tuvimos que cerrar las dos escuelas porque hay gente que va a preguntar y no sabemos si es para practicar o para otra cosa”, relató Millatureo, quien comentó que su otra hija también recibe agresiones por la acción de su hermana.

Además, aclaró que “hay muchas escuelas de taekwondo Millatureo. Lo que pasó está en investigación. Pido por favor que dejen de acechar. Mi hija ya reconoció lo que hizo ante un juez. Nadie acechaba a nadie. Yo tengo 20 alumnos y mi hija tiene otros pequeños. La sociedad está castigando más de lo que tiene que castigar. Es un daño muy grande el que nos están haciendo. No tengo nada que esconder. Por favor paren con los ataques”.