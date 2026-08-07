Luque impulsará acciones ante las deficiencias en PAMI

"Lo primero que voy a hacer es volver a Buenos Aires e intentar una reunión con las autoridades de PAMI y poder gestionar, a través del Congreso de la Nación, un mecanismo que te da la Cámara de Diputados, que es llevar adelante un pedido de informes", sostuvo el diputado nacional Juan Pablo Luque en conferencia de prensa en Puerto Madryn.

No obstante, el exintendente de Comodoro remarcó que las herramientas legislativas no reemplazan la responsabilidad institucional de la Provincia para intervenir en el conflicto. "La gestión y la solución del conflicto la tiene directamente el Gobierno de la Provincia del Chubut a través de las áreas de Salud", afirmó.

Durante la conferencia de prensa, Luque señaló que en Chubut existen alrededor de 70.000 afiliados de PAMI y calificó como "tremendamente cruel" la situación que atraviesan los jubilados. Además, advirtió que el PROSATE presenta graves dificultades en distintas localidades de la provincia, “con miles de afiliados enfrentan demoras y complicaciones para acceder a turnos médicos”.

En ese contexto, sostuvo que la ausencia de respuestas oficiales obligó a que el reclamo llegara hasta el Congreso de la Nación.

"Que yo esté acá teniendo que atender una realidad que ya está ocurriendo con nuestros jubilados, a las cuatro de la mañana pidiendo un turno para ser atendido por un médico, ya es un fracaso por parte de un gobierno que espera justamente que un jubilado esté pasándola muy mal para poder reaccionar", expresó.

Finalmente, insistió en que continuará acompañando los reclamos de los jubilados desde su rol legislativo, aunque reiteró que la solución de fondo depende de la intervención del Ejecutivo provincial. "Son 70.000 jubilados los que tiene la provincia del Chubut, con lo cual es una población más que importante para poder atenderla y tener una agenda de trabajo en materia de salud", concluyó.